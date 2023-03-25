Фото ⟩ Как в Риге хоронили Сталина: когда фарс не так далек от реальности

"Прикладывать к нашей травме подорожник правды", - такую фразу произнес герой трагифарса драматурга Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Читка этой пьесы прошла 24 марта в Риге в Доме еврейской общины Латвии.
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Как в Риге хоронили Сталина: когда фарс не так далек от реальности
В главной роли - Александр Филиппенко. Вместе с ним участие приняли профессиональные актеры, а также журналисты и общественные деятели, выступающие против войны: Антон Долин, Кирилл Набутов, Анна Монгайт, Шамиль Хаматов, Татьяна Лукашенкова, Анатолий Фечин, Максим Терлецкий.
"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" выдержана в лучших традициях трагикомедии.
Со сцены прозвучали до слез абсурдные, смешные и невообразимые вещи, но были моменты, когда в ужасе приходило тяжелое осознание того, что все происходящее - фрагмент истории.