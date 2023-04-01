Личный опыт: как я искала мужа в Tinder

35-летняя Иева (имя изменено. - Прим. авт.) из Вильнюса воодушевилась попробовать Tinder после длительного и болезненного развода с мужем. Она поняла, что женщине ее возраста, которая погружена в работу, воспитание ребенка, ответственность и обязанности, нет времени и желания ходить по ночным клубам или вечеринкам, чтобы познакомиться.

Однако Иева признает, что с самого начала чувствовала небольшой стыд. "Может быть, это был скепсис окружающих по поводу того, что приложения для знакомств используют только люди, которые не могут никого найти в реальной жизни, однако из-за этого стереотипа в Tinder я действительно не чувствовала себя хорошо. Поймите - если ты здесь, возможно, никто тебя не захотел, поэтому ты хватаешься за каждую соломинку. Однако реальность такова, что тебе уже не 20 лет, когда каждая подруга знакомит с новыми людьми и круг знакомых резко растет. У тебя ребенок, работа, рутина и практически нет возможности познакомиться", - рассказывает Иева порталу 15min.lt.

Женщина использовала Tinder с перерывами примерно год, однако перерывы случались, как она говорит сама, после каждой неудачной встречи с одним из описанных ниже типажей мужчин - их она выделила после того, как пересмотрела сотни мужских профилей, переписывалась, общалась и ходила на встречи.

Иева делится шестью типажами мужчин, которых, по ее мнению, обязательно встретишь, если попытаешь удачу в Tinder, однако в ее случае удачным был только седьмой.

Мужчины как дубы, или Что-то здесь не то

ЖЕНАТЫЙ НЕГОДНИК. Да, казалось бы, приложение для знакомств задумано только для тех, у кого нет обязательств, однако добро пожаловать в современную реальность - здесь женатые мужчины ищут любовниц, подруг для путешествий, кого-то, с кем сходить в ресторан или порадовать подарками.