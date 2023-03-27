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Сексуальная Эстония: что на самом деле происходит на популярных секс-вечеринках в Таллинне?
Фото: shutterstock.com
TVNET rus.tvnet.lv
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Что действительно происходит на секс-вечеринках, кто на самом деле туда ходит, и как узнать, на какую вечеринку точно не стоит идти? Читай дальше и узнай обо всем, что происходит прямо здесь, у соседей...

25-летняя Яна в откровенном интервью для Postimees рассказывает о секс-вечеринках в Таллинне, своем опыте, правилах вечеринок, а также опровергает самые распространенные в обществе стереотипы.

На секс-вечеринках обязательно нужно заниматься сексом?

"Это самый распространенный вопрос, который слышу от друзей, когда рассказываю об одном из своих предстоящих жарких выходных", - со смехом отвечает Яна.

Кстати, секс-вечеринки становятся все популярнее! Еще одной особой формой досуга становятся так называемые извращенные оргии.

Яне было 19 лет, когда она посетила свою первую эротическую рок-вечеринку. "Я была счастлива и эмоционально взволнована. К утру я решила, что хочу отдохнуть с крутыми парнями", - вспоминает она. Спустя три месяца она участвовала в тематической вечеринке уже обнаженной.

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