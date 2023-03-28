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Эстонец попал в тюрьму за границей: "Я был дураком, когда согласился на эту работу!"

rus.postimees.ee
Эстонец попал в тюрьму за границей: "Я был дураком, когда согласился на эту работу!"
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Заключенный в венгерской тюрьме. Фото иллюстративное.
Заключенный в венгерской тюрьме. Фото иллюстративное. Фото: Illustratsioon: Liina Õun

"Если вам предложат возможность легкого заработка за границей, вам следует хорошенько подумать, прежде чем принимать это предложение», - предупреждает Марко, который, наконец, вернулся на родину в феврале этого года после двух лет заключения. "К сожалению, я был слишком доверчив".

- Марко, почему вы хотите поделиться своей историей?

- Может быть, для того, чтобы предупредить: если хотите заработать деньги нелегально, подумайте, прежде чем принять решение. Это может разрушить вашу жизнь.

- Как вы вообще оказались на сомнительной работе?

- Я работал на бетонном заводе в Финляндии, грузил машины. На зарплату не жаловался, но и условия труда похвалить не за что. Я собирался сменить работу. Я мог бы вернуться в Эстонию, но в Финляндии была работа, которую я мог бы получить через два месяца - за это время там возьмут новые объекты и составят планы. Тут мой знакомый сказал, что у него есть один вариант, где можно поработать в черную.

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