"Если вам предложат возможность легкого заработка за границей, вам следует хорошенько подумать, прежде чем принимать это предложение», - предупреждает Марко, который, наконец, вернулся на родину в феврале этого года после двух лет заключения. "К сожалению, я был слишком доверчив".
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Эстонец попал в тюрьму за границей: "Я был дураком, когда согласился на эту работу!"
Эстонец попал в тюрьму за границей: "Я был дураком, когда согласился на эту работу!"
- Марко, почему вы хотите поделиться своей историей?
- Может быть, для того, чтобы предупредить: если хотите заработать деньги нелегально, подумайте, прежде чем принять решение. Это может разрушить вашу жизнь.
- Как вы вообще оказались на сомнительной работе?