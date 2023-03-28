В эпоху нестабильности жители Латвии стали активнее страховаться: в прошлом году отрасль выросла на 14,4%, а размер выплаченных компенсаций увеличился на 22,2% и составил 429 млн. евро. Однако возросло и число страховых споров, когда клиентам отказали в возмещении в случае ЧП. KLIK выяснил, с какими подводными камнями можно столкнуться при покупке полисов и как избежать проблем?
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Подводные камни при покупке страховых полисов: как избежать проблем?
Подводные камни при покупке страховых полисов: как избежать проблем?
Страхование само по себе рисковая отрасль – даже в мировом кинематографе тема различных мошенничеств с полисами весьма популярна. Так что договора у страховых компания весьма обширные и с кучей пунктов мелким шрифтом, исключений и нюансов. Так что бывает, что клиент, при наступлении страхового случая, не получает искомой компенсации либо ее присваивают не в тех объемах, как хотелось бы.
Чтобы подобные споры решались без привлечения служителей Фемиды, при Латвийской ассоциации страховщиков с 2004 года действует омбудсмен - внесудебный орган по рассмотрению споров, связанных с возмещением ущерба. В прошлом году к нему поступило 35 жалоб. Это чуть больше, чем годом ранее (+ 3).
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