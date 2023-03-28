Подводные камни при покупке страховых полисов: как избежать проблем?

Страхование само по себе рисковая отрасль – даже в мировом кинематографе тема различных мошенничеств с полисами весьма популярна. Так что договора у страховых компания весьма обширные и с кучей пунктов мелким шрифтом, исключений и нюансов. Так что бывает, что клиент, при наступлении страхового случая, не получает искомой компенсации либо ее присваивают не в тех объемах, как хотелось бы.