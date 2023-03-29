Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что к 13 неделям тюремного заключения в Базилдоне на юго-востоке Англии приговорен 49-летний мужчина Дэниел МакКэффри, сказавший женщине из Латвии, что она "должна вернуться к себе на родину", а точнее - "в Польшу или Литву". Ссора началась после того, как женщина пожаловалась МакКэффри на слишком долгую и громкую вечеринку. Также сообщается, что по мере продолжения ссоры обвиняемый угрожал убить мужа женщины. Как латыши, живущие за границей, комментируют это событие и какой у них опыт?
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Британец напал на латышку и велел ей вернуться на родину. Комментируют латыши в Великобритании
Британец напал на латышку и велел ей вернуться на родину. Комментируют латыши в Великобритании
Сразу вспоминается случай. Я работаю в больничной столовой. Приходит посетитель и начинает меня осыпать замечаниями - не ту колбасу положила на хлеб, неправильные движения рукой. Сам выглядел как "Ваньку из СССР", а еще командовал. Я бы не удивилась, если бы он треники в белые носки заправил - здесь это такой дешевый стилек.
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