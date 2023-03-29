Британец напал на латышку и велел ей вернуться на родину. Комментируют латыши в Великобритании

Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что к 13 неделям тюремного заключения в Базилдоне на юго-востоке Англии приговорен 49-летний мужчина Дэниел МакКэффри, сказавший женщине из Латвии, что она "должна вернуться к себе на родину", а точнее - "в Польшу или Литву". Ссора началась после того, как женщина пожаловалась МакКэффри на слишком долгую и громкую вечеринку. Также сообщается, что по мере продолжения ссоры обвиняемый угрожал убить мужа женщины. Как латыши, живущие за границей, комментируют это событие и какой у них опыт?