Композитор Платон Буравицкий: 10 лет работы на заводе и "Большой Кристап", которым не похвастаться

Платон Буравицкий начал учиться игре на фортепиано в 1996 году. Через два года стал обучаться композиции у Вилниса Шмидберга, а после - у Петериса Васкса. Он трехкратный лауреат Вселатвийского конкурса композиторов среди учащихся средних школ.

Окончил Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола в 2015 году по классу композиции Селги Менце. С электронной музыкой он познакомился благодаря своему учителю Петерису Васксу и его другу - профессору-этномузыкологу Борису Аврамцу.

Платон Буравицкий преподавал в школах и музыкальных школах Риги и Елгавы. 10 лет он проработал на заводе (сначала это был судоремонтный завод в Вецмилгрависе, а после - завод бетонных изделий), но с 2017 года зарабатывает исключительно музыкой...