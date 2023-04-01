Композитор Платон Буравицкий: 10 лет работы на заводе и "Большой Кристап", которым не похвастаться

Платон Буравицкий - современный латвийский композитор. Он работает в области академического авангарда, который успешно, а порой и по-новаторски соединяет с электронной музыкой. В своих работах он часто бросает вызов мейнстриму, получая критику и восхищение одновременно. К примеру, Айнарс Миелавс однажды довольно резко высказался о нем. "Композитор - от слова "компост". Ему надо лопату в руки и канавы копать", - с улыбкой вспоминает Буравицкий.
Платон Буравицкий начал учиться игре на фортепиано в 1996 году. Через два года стал обучаться композиции у Вилниса Шмидберга, а после - у Петериса Васкса. Он трехкратный лауреат Вселатвийского конкурса композиторов среди учащихся средних школ.
Окончил Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола в 2015 году по классу композиции Селги Менце. С электронной музыкой он познакомился благодаря своему учителю Петерису Васксу и его другу - профессору-этномузыкологу Борису Аврамцу.
Платон Буравицкий преподавал в школах и музыкальных школах Риги и Елгавы. 10 лет он проработал на заводе (сначала это был судоремонтный завод в Вецмилгрависе, а после - завод бетонных изделий), но с 2017 года зарабатывает исключительно музыкой...
Видео: Platon Buravicky - "Angel's Sight"
"Я музыкой занимаюсь профессионально"