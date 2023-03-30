Чт, 30.03.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов

Работницы детского учреждения в Раквере издевались над подопечными: новые подробности

Айвар Ояперв rus.postimees.ee
,
Работницы детского учреждения в Раквере издевались над подопечными: новые подробности
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Ану Алексеев и Лийна Отс-Ласс скрывали лица на суде.
Ану Алексеев и Лийна Отс-Ласс скрывали лица на суде. Фото: Marianne Loorents

Вступило в силу решение суда, согласно которому Ану Алексеев, Лийну Отс-Ласс и Кятлин Мянник признали виновными в ненадлежащем обращении с детьми с особыми потребностями, проживающими в раквереском доме попечения Lille Kodu. Опубликованное судебное решение демонстрирует, что три женщины неоднократно применяли насилие к детям, которых им доверили. Выдержка из решения: когда подопечный Х.К. пытался поднять голову, Отс постоянно с силой прижимала его голову к земле, а Алексеев ставила ему на ноги автомобильную шину, пишет Rus.Postimees.

Ану Алексеев была приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы, но наказание будет условным, если Ану Алексеев не совершит умышленное преступление в течение трехлетнего испытательного срока. Лийну Отс-Ласс приговорили к шести месяцам тюремного заключения, также условно, если она не совершит новое преступление в течение полутора лет. Кятлин Мянник была приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, но отбывать наказание за решеткой ей не придется, если она не совершит умышленное преступление в течение двух лет.

В 16:52 Алексеев клейкой лентой замотала сидящему за столом А.К. руки за спиной, надела ему лыжную маску на голову так, чтобы отверстия для глаз были на затылке, и оставила А.К. просидеть в такой неудобной и беспомощной позе примерно десять минут.

Ключевые слова
Наверх