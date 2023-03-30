Работницы детского учреждения в Раквере издевались над подопечными: новые подробности

Ану Алексеев была приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы, но наказание будет условным, если Ану Алексеев не совершит умышленное преступление в течение трехлетнего испытательного срока. Лийну Отс-Ласс приговорили к шести месяцам тюремного заключения, также условно, если она не совершит новое преступление в течение полутора лет. Кятлин Мянник была приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, но отбывать наказание за решеткой ей не придется, если она не совершит умышленное преступление в течение двух лет.