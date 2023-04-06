"Медленно делала шрамы на руке": фотограф Юлия Дмитренко о буллинге, селфхарме и экстремальном похудении

Юлия Дмитренко (Julia JD Dmitrenko) - фотограф со стажем родом из Одессы. Большую часть жизни она прожила в Риге, активно участвовала в творческой жизни Латвии, фотографировала практически всех известных людей Риги, организовывала выставки, поддерживала различные проекты для женщин по самооценке, перевоплощению и т. д.

В ее портфолио работы как с латвийскими знаменитостями - Андрисом Булисом, Самантой Тиной, Роберто Мелони, Даной Соколовой, так и с зарубежными звездами - такими как Игорь Николаев, Шура, Джулия Ванг (победительница шоу "Битва экстрасенсов") и Анастасия Вядро (участницу шоу "Танцы). Ее снимки можно увидеть не только в латвийских изданиях, но и в зарубежных журналах. Последний год она активно сотрудничает с российским актером Алексеем Паниным, проживающим в Испании.