Украинские дипломаты о сине-желтом троллейбусе в Риге

Украинские дипломаты Олег Вербовый и Виталий Литвин работают в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене. Они занимаются сотрудничеством с такими международными организациями как ОБСЕ, МАГАТЭ, и другими различными агентствами по линии ООН, которые представлены в Австрии.

Когда началась война, дипломаты задумались о том, как они могут помочь своей стране. Им было важно найти способ привлечь людей к помощи Украине, а также давать нужную и верную информацию о поддержке и о том, что происходит в стране.

Так они запустили проект брендирования общественного транспорта в Европе с уникальным дизайном в национальных цветах Украины и ​​ссылкой на инициативу UNITED24.

United24 - это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями после российского вторжения в Украину. Полученные средства переводятся на официальные счета Национального банка Украины и распределяются между министерствами соответствующих отраслей. По состоянию на 29 марта 2023 года, было привлечено более 302 миллиона долларов.

"Мы обратили внимание на инициативу нашего президента Владимира Зеленского UNITED24. Это фандрайзингорвая платформа, но в то же время это и очень мощный информационный ресурс. Именно на этом сайте находится информационные разделы по трем направлениям: оборона и безопасность, гуманитарная помощь и медицинская поддержка, а также восстановление и реконструкция Украины. Мы начали думать, как мы можем оригинально продвигать эту платформу и пришли к идее с общественным транспортом", - рассказывает Виталий Литвин.

Виталий Литвин - советник в группе ОБСЕ в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Фото: Jānis Škapars/ TVNET

В сентябре 2022 года первый трамвай в украинских цветах начал курсировать в Вене. Позже общественный транспорт такого дизайна начал ездить в Вильнюсе, Гааге и Риге.