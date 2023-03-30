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Еще один конфликт на пороге Европы

Андерс Фог Расмуссен Project Syndicate
Еще один конфликт на пороге Европы
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Фото: Tofik Babayev/AFP via Getty Images

Всеобщее внимание совершенно верно приковано к российской войне в Украине. Но это не оправдание, чтобы игнорировать другой кризис, закипающий у европейского порога. Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала новой войны.

На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор – единственную дорогу, которая связывает армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к этому коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологических протестов. Все это явно происходит при поддержке режима в Баку.

"Протестующие" заблокировали весь гражданский и коммерческий трафик в сторону Нагорного Карабаха, поэтому, как предупреждает организация Amnesty International, около 120 тысяч армянских жителей региона оказались лишены жизненно важных товаров и услуг, в том числе лекарств и услуг здравоохранения.

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