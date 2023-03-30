Всеобщее внимание совершенно верно приковано к российской войне в Украине. Но это не оправдание, чтобы игнорировать другой кризис, закипающий у европейского порога. Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала новой войны.
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Еще один конфликт на пороге Европы
Еще один конфликт на пороге Европы
На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор – единственную дорогу, которая связывает армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к этому коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологических протестов. Все это явно происходит при поддержке режима в Баку.
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