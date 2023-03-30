Еще один конфликт на пороге Европы

На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор – единственную дорогу, которая связывает армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к этому коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологических протестов. Все это явно происходит при поддержке режима в Баку.