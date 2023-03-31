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"Деда арестовали, вывезли из Нарвы и расстреляли". Жители Эстонии и историки о депортациях

Денис Антонов rus.postimees.ee
"Деда арестовали, вывезли из Нарвы и расстреляли". Жители Эстонии и историки о депортациях
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Все чаще и чаще от участников мероприятий, посвященных памяти массовых депортаций в Эстонии 1941 и 1949 годов, можно слышать, что между этими датами нет различий, а насилие - история прошлого. Это не так. У этих депортаций достаточно много общего, но есть и принципиальные отличия. Есть и продолжение насилия в наши дни. Rus.Postimees публикует мнение тех, чьи родственники стали жертвами тех событий.

Деда арестовали, вывезли из Нарвы и расстреляли

В ходе операции НКВД СССР 1941 года, официально именовавшейся "очисткой" от "антисоветского, уголовного и социально опасного элемента" и членов семей, были затронуты национальные меньшинства. Причем многие люди были арестованы и депортированы, когда Эстония была формально еще независимая, а значит, они не были гражданами СССР.

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