"Деда арестовали, вывезли из Нарвы и расстреляли". Жители Эстонии и историки о депортациях

Все чаще и чаще от участников мероприятий, посвященных памяти массовых депортаций в Эстонии 1941 и 1949 годов, можно слышать, что между этими датами нет различий, а насилие - история прошлого. Это не так. У этих депортаций достаточно много общего, но есть и принципиальные отличия. Есть и продолжение насилия в наши дни. Rus.Postimees публикует мнение тех, чьи родственники стали жертвами тех событий.