Для Klik ⟩ Каспаров: Флаг Украины в Севастополе будет моментом, когда начнется освобождение России от путинского фашизма

- Какой вы представляете себе "свободную Россию"? Определенно без Путина. Но, принимая во внимание, что происходило с политической системой России в течение двух последних десятилетий, думаете ли вы, что есть возможность создания демократической политики?

- Возможность есть всегда. Всегда есть выбор. Нет никаких гарантий, что Россия без Путина станет демократией. Однако во время пока Путин будет у власти, Россия обречена продолжать свою агрессивную фашистскую политику. Поэтому условие для любых перемен в России - это победа Украины. Мы говорим, что флаг Украины в Севастополе - это момент, когда начнется освобождение России от путинского фашизма.