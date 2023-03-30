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Для Klik ⟩ Каспаров: Флаг Украины в Севастополе будет моментом, когда начнется освобождение России от путинского фашизма
Фото: AP/AFP/Scanpix, TVNET kolāža
Annija Vīnkalna Juris Aperāns rus.tvnet.lv
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Каспаров: Флаг Украины в Севастополе будет моментом, когда начнется освобождение России от путинского фашизма
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Россия проиграет в начатой ею же войне в Украине, режим Владимира Путина падет и российское общество, побужденное экономическими нуждами, начнет смотреть в направлении Европы - такую радужную картину будущего в интервью онлайн-журналу Klik обозначил оппозиционный активист и гроссмейстер Гарри Каспаров. "Флаг Украины в Севастополе - это момент, когда начнется освобождение России от фашизма Путина", - указывает он.

- Какой вы представляете себе "свободную Россию"? Определенно без Путина. Но, принимая во внимание, что происходило с политической системой России в течение двух последних десятилетий, думаете ли вы, что есть возможность создания демократической политики?

- Возможность есть всегда. Всегда есть выбор. Нет никаких гарантий, что Россия без Путина станет демократией. Однако во время пока Путин будет у власти, Россия обречена продолжать свою агрессивную фашистскую политику. Поэтому условие для любых перемен в России - это победа Украины. Мы говорим, что флаг Украины в Севастополе - это момент, когда начнется освобождение России от путинского фашизма.

Считаю, что крах режима Путина неизбежен, так как каждой диктатуре необходима мифология, и Крым - основа мифологии Путина; когда он вернется Украине, у Путина не будет никакой легитимной причины оставаться у власти. Это приведет к драматическим изменениям в умах множества россиян, когда они поймут, что война проиграна и времена империи прошли. Однако, что произойдет дальше - это большой вопрос.

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