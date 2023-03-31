В конце января в Елгаве у входных дверей торгового центра Vivo centrs при свете дня произошла драка, которая была снята на видео и быстро распространилась в интернете. На видео был запечатлен не только случай насилия, но и реакция окружающих. Внутри и снаружи магазина ходили представители сильного пола, однако на насилие они не реагировали и уходили.
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Притвориться слепым, снимать или помогать? Как действовать, став очевидцем драки
Притвориться слепым, снимать или помогать? Как действовать, став очевидцем драки
Ситуация вызвала вопросы о действиях окружающих. Можем ли мы делать вид, что слепы, и как надо поступать, став очевидцем? Поинтересовались у старшего инспектора отдела управления превенции Главного управления полиции порядка Государственной полиции Татьяны Цауне.