Притвориться слепым, снимать или помогать? Как действовать, став очевидцем драки

К сожалению, ситуации, в которых видно равнодушие окружающих, периодически происходят. В феврале СМИ потрясла новость, что двое мальчиков-подростков пострадали в результате нападения молодежной банды в самом центре Риги, недалеко от магазина Galerija centrs. Сначала хулиганы хотели пригласить их подальше "поговорить", а затем продолжили свои действия прямо на месте. Ситуация закончилась тем, что с пострадавших сняли брендовые куртки, и одного украли часы, а также ударили кулаком по голове. Мать пострадавшего мальчика позднее выразила сожаление в связи с равнодушием очевидцев - находившиеся неподалеку охранники и прохожие в полицию о происходящем не сообщили.