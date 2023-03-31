"Я не потратил ни доллара из своих сбережений". Искатель приключений, который идет по миру пешком

Он путешествует уже более 600 дней, а в настоящее время находится в Новой Зеландии. В среднем он проходит около 35 километров в день, но это зависит как от места, так и от условий.

"В среднем я прохожу около 42 километров в день. Но это зависит от места. Иногда я прохожу только 30 километров в день, но в среднем около 35 километров", - говорит Том.

Он идет по дороге, по туристическим тропам, ночует у людей во дворах и идет, чтобы набраться опыта, а не для достижения конкретной цели.

Путешествуя уже более двух лет, он пересек Европу, Ближний Восток и часть Северной Америки. Наряду с этим он вдохновил своих последователей и других искателей приключений на подобные авантюры.

"Я начал это путешествие с мыслью не тратить свои деньги. И мне это удается. Если вы хотите чего-то добиться, вы можете этого достичь. Это все о вере, потому что вы можете достичь всего в жизни. У меня давно была эта идея - много работать, потом все продать и путешествовать по миру. Тогда я решил - хорошо, я отправляюсь в кругосветку.

Я пока не потратил ни доллара из своих сбережений", - говорит Том.