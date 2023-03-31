"Я не потратил ни доллара из своих сбережений". Искатель приключений, который идет по миру пешком

"Если вы продолжите делать то, что делают 99% людей, вы в конечном итоге умрете, как и 99% людей. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, делайте что-то иначе, чем делают все остальные", - говорит в интервью житель Нидерландов Том Боерман. Его миссия - стать первым человеком, который обойдет все семь континентов. Да, Антарктиду тоже. Он несколько лет назад продал свой бизнес, дом и имущество, чтобы путешествовать. Он хотел начать свое кругосветное путешествие в Норвегии, но пандемия Covid-19 помешала этому. Вместо этого он начал свое приключение из Нидерландов.
Он путешествует уже более 600 дней, а в настоящее время находится в Новой Зеландии. В среднем он проходит около 35 километров в день, но это зависит как от места, так и от условий.
"В среднем я прохожу около 42 километров в день. Но это зависит от места. Иногда я прохожу только 30 километров в день, но в среднем около 35 километров", - говорит Том.
Он идет по дороге, по туристическим тропам, ночует у людей во дворах и идет, чтобы набраться опыта, а не для достижения конкретной цели.
Путешествуя уже более двух лет, он пересек Европу, Ближний Восток и часть Северной Америки. Наряду с этим он вдохновил своих последователей и других искателей приключений на подобные авантюры.
"Я начал это путешествие с мыслью не тратить свои деньги. И мне это удается. Если вы хотите чего-то добиться, вы можете этого достичь. Это все о вере, потому что вы можете достичь всего в жизни. У меня давно была эта идея - много работать, потом все продать и путешествовать по миру. Тогда я решил - хорошо, я отправляюсь в кругосветку.
Я пока не потратил ни доллара из своих сбережений", - говорит Том.