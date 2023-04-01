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Фото и видео ⟩ В Пярну новая достопримечательность - огромное крысиное гнездо

rus.postimees.ee
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Когда несколько дней назад журналист и фотограф зашли во двор дома, там копошилось минимум десять крыс.
Когда несколько дней назад журналист и фотограф зашли во двор дома, там копошилось минимум десять крыс. Фото: Urmas Luik

В центре Пярну на улице Лийва появилось настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу. Это новость вызвала интерес у местных жителей, которые приходят посмотреть на крысиное гнездо. Кто приходит один, кто всей семьей. Кто на машине, кто пешком. Несколько машин проезжают мимо дома со скоростью пешехода, люди с любопытством высовываются из окон, пишет Rus.Postimees

Полчище крыс вылезает из желтых стен дома номер 20 и нор, и устремляются к хлебу, который кто-то оставил им там. Одна из крыс хватает довольно большой кусок и кидается обратно в нору. За ней следует вереница сородичей, все ведут себя одинаково.

Крысы не боятся ни людей, ни беспрерывно лающей в соседнем саду собаки, которая наблюдает за их действиями. Без малейшего страха крысы даже смело пробираются под забором на улицу, чтобы схватить кусочек еды.

Крысы быстро размножаются, одна самка может родить сразу 20 потомков, которые в свою очередь становятся репродуктивными уже через четыре недели. Поэтому за несколько недель количество крыс может увеличиться в несколько десятков раз. Пара крыс станет десятью, десять станет сотней, а затем тысячами и десятками тысяч. Одна самка может принести 800 потомков в год.

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