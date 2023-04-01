Фото и видео ⟩ В Пярну новая достопримечательность - огромное крысиное гнездо

В центре Пярну на улице Лийва появилось настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу. Это новость вызвала интерес у местных жителей, которые приходят посмотреть на крысиное гнездо. Кто приходит один, кто всей семьей. Кто на машине, кто пешком. Несколько машин проезжают мимо дома со скоростью пешехода, люди с любопытством высовываются из окон, пишет Rus.Postimees.