Фото и видео ⟩ В Пярну новая достопримечательность - огромное крысиное гнездо

В центре Пярну на улице Лийва появилось настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу. Это новость вызвала интерес у местных жителей, которые приходят посмотреть на крысиное гнездо. Кто приходит один, кто всей семьей. Кто на машине, кто пешком. Несколько машин проезжают мимо дома со скоростью пешехода, люди с любопытством высовываются из окон, пишет Rus.Postimees.
Полчище крыс вылезает из желтых стен дома номер 20 и нор, и устремляются к хлебу, который кто-то оставил им там. Одна из крыс хватает довольно большой кусок и кидается обратно в нору. За ней следует вереница сородичей, все ведут себя одинаково.
Крысы не боятся ни людей, ни беспрерывно лающей в соседнем саду собаки, которая наблюдает за их действиями. Без малейшего страха крысы даже смело пробираются под забором на улицу, чтобы схватить кусочек еды.