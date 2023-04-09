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Когда дети заходят слишком далеко в играх. Неудобная тема: опасное сексуальное поведение
Фото: Shutterstock
TVNET rus.tvnet.lv
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Тема, о которой в Латвии до сих пор говорилось мало и которая нередко является табу среди родителей и педагогов - вредное сексуальное поведение у детей. Нездоровые игры в детском саду; сексуальные действия в школьном туалете; нарушение границ здорового тела во дворе или дома между братьями и сестрами. Это лишь несколько примеров того, как дети "заходят слишком далеко" в своих играх, о которых упоминает Центр Dardedze. Опрос, проведенный в прошлом году, показывает, что более половины детей в возрасте до 16 лет сталкивались с сексуальными комментариями или действиями со стороны других детей. И только десятая часть рассказала об этом своим родителям. 

Надо признать, что сейчас дети находятся в незавидном положении. Их родители и воспитатели росли во времена, когда темы о теле и сексуальности были под запретом, поэтому многие из нас так и не научились свободно говорить об этом даже в обществе взрослых, не говоря уже о детях. 

В то же самое время дети сталкиваются с сексуальным содержанием чуть ли не на каждом шагу - в музыкальных клипах, фильмах, рекламе, играх и даже в детских разговорах. Это реальность детей с раннего возраста, а мы - взрослые - не должны жить в иллюзии, что этого нет.

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