Когда дети заходят слишком далеко в играх. Неудобная тема: опасное сексуальное поведение

Тема, о которой в Латвии до сих пор говорилось мало и которая нередко является табу среди родителей и педагогов - вредное сексуальное поведение у детей. Нездоровые игры в детском саду; сексуальные действия в школьном туалете; нарушение границ здорового тела во дворе или дома между братьями и сестрами. Это лишь несколько примеров того, как дети "заходят слишком далеко" в своих играх, о которых упоминает Центр Dardedze. Опрос, проведенный в прошлом году, показывает, что более половины детей в возрасте до 16 лет сталкивались с сексуальными комментариями или действиями со стороны других детей. И только десятая часть рассказала об этом своим родителям.