"Ядерное оружие - последний аргумент зверя, проигрывая войну"

О ядерном оружии в Беларуси

Олег Вербовый, который занимается вопросами ядерной безопасности при сотрудничестве с МАГАТЭ, прокомментировал RUS TVNET недавнее заявление Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

"Конечно, мы понимаем, что, проигрывая войну, Россия и Путин пытаются сместить акценты и все еще поиграть мускулами. Тем самым... показать Россию как мощного оппонента.

Последний аргумент, который остается у зверя, проигрывая войну, - это ядерное оружие.

Размещение не означает применение. Более того, размещение на территории Беларуси, которая и так является участником войны против Украины", - говорит украинский дипломат.

Он считает, что главный вопрос, который должен обсуждаться сегодня, звучит так: "Насколько далеко готов пойти Путин?".

"Даже запугивание применением ядерного оружия является ничем иным, как нарушением глобальной архитектуры безопасности. Россия и так давно ее нарушила, но осталась все-таки красная черта, которую еще никто не переходил. Будем надеяться, что весь мир понимает важность этого процесса, и никто не должен довести до того, чтобы ядерное оружие применялось", - говорит Олег Вербовый.

Заявления России о размещении ядерного оружия в Беларуси - это очередной шаг к эскалации ситуации, уверен представитель ОБСЕ Виталий Литвин.

Виталий Литвин Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET