"Ядерное оружие - последний аргумент зверя, проигрывая войну"

Украинские дипломаты Олег Вербовый и Виталий Литвин работают в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене. Они занимаются сотрудничеством с такими международными организациями, как ОБСЕ, МАГАТЭ, и другими различными агентствами по линии ООН, которые представлены в Австрии.
В рамках их визита в Ригу поговорили о нестандартном проекте поддержки через городской общественный транспорт, а также обсудили актуальные события, связанные с войной на их родине - бои за Бахмут, контрнаступление Украины и сообщения о ядерном оружии на территории Беларуси.
О ядерном оружии в Беларуси
Олег Вербовый, который занимается вопросами ядерной безопасности при сотрудничестве с МАГАТЭ, прокомментировал RUS TVNET недавнее заявление Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.
"Конечно, мы понимаем, что, проигрывая войну, Россия и Путин пытаются сместить акценты и все еще поиграть мускулами. Тем самым... показать Россию как мощного оппонента.
Последний аргумент, который остается у зверя, проигрывая войну, - это ядерное оружие.
Размещение не означает применение. Более того, размещение на территории Беларуси, которая и так является участником войны против Украины", - говорит украинский дипломат.
Он считает, что главный вопрос, который должен обсуждаться сегодня, звучит так: "Насколько далеко готов пойти Путин?".
"Даже запугивание применением ядерного оружия является ничем иным, как нарушением глобальной архитектуры безопасности. Россия и так давно ее нарушила, но осталась все-таки красная черта, которую еще никто не переходил. Будем надеяться, что весь мир понимает важность этого процесса, и никто не должен довести до того, чтобы ядерное оружие применялось", - говорит Олег Вербовый.
Заявления России о размещении ядерного оружия в Беларуси - это очередной шаг к эскалации ситуации, уверен представитель ОБСЕ Виталий Литвин.
"Вместо того, чтобы искать пути к деэскалации и признанию ошибок, восстановлению территориальной целостности Украины, создавать условия для возможных переговоров и мирных планов, на что идет Россия? Она идет на дальнейшую эскалацию. Поэтому если есть страны в Европе, за границами Европы, которые питают иллюзии о какой-то договороспособности путинского режима, наверное,
это очередной ответ, почему Украина просит сегодня оружие, а не ищет в глазах Путина жалость или какое-то сочувствие и понимание.
Мы четко понимаем, что человек, хладнокровно уничтожающий десятки тысяч людей, включая гражданское население, не готов сегодня к каким-либо переговорам и инициативам. Но Украина хочет мира больше всего в этом мире. Украина хочет мира больше всех, но не на любых условиях", - говорит Литвин.
По мнению представителя ОБСЕ, Украина хочет справедливого мира, а справедливый мир для Украины заключается в трех условиях:
1) восстановление территориальной целостности Украины;
2) международно-правовая ответственность для тех, кто допустил, и тех, кто непосредственно принимал участие в совершении военных преступлений;
3) компенсация всех потерь, которые понесла Украина.