Без животных, но со школой! Какой сейчас Рижский цирк?

"В цирке, в отличие от театра, нет языкового барьера, потому что язык тела - это родной язык для всех".
Полгода назад Рижский цирк снова открыл свои двери. Те, кто в цирке не был давно, будут удивлены репертуаром - помимо традиционных шоу для всей семьи, теперь здесь можно увидеть современные постановки, а 24 февраля этого года там прошел концерт в поддержку Украины.
О реновации и новом видении Рижского цирка Klik поговорил с его главой Марой Павуле.
Мара возглавляет Рижский цирк с 2017 года, когда Министерством культуры была принята новая стратегия развития цирка. "Когда я пришла сюда в 2017-м, в цирке царила прекрасная атмосфера, но одновременно с этим было понятно, что здание устарело как физически, так и морально", - объясняет Мара.
Новая стратегия Рижского цирка подразумевает прекращение работы с животными (с 2017 года это запрещено законом) и переход от развлекательного жанра к художественному. "Это не значит, что представления скучные - они еще как развлекают! Современный цирк можно сравнить с театром. Хотя цирк, конечно, это более захватывающий и энергичный опыт", - говорит глава Рижского цирка.
У нового концепта были и новые запросы к зданию. "Нам стали нужны помещения для тренировок артистов, также нужны были другие трибуны - старые отслужили свое и уже не могли выдерживать слишком большую нагрузку, нужно было менять напольное покрытие и переделывать купол, - рассказывает Мара. - Но самым большим вызовом стала энергоэффективность - зимой температура внутри была такая же, как снаружи, потому что в здании не было ни отопления, ни теплоизоляции".
В конкурсе на реновацию цирка в 2018 году победило архитектурное агентство NRJA. Они разработали план развития не только цирка, но и всего квартала - в том числе планируется создание отдельного здания для цирковой школы.
На данный момент закончен только первый этап реновации - налажена энергоэффективность. В цирке полностью поменяли пол (теперь он обогревается), колонны и купол, фасад и окна теперь теплоизолированы. Важно отметить, что в рамках этих работ не было предусмотрено косметическое изменение фасада и интерьера.