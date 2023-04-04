Без животных, но со школой! Какой сейчас Рижский цирк?

Мара возглавляет Рижский цирк с 2017 года, когда Министерством культуры была принята новая стратегия развития цирка. "Когда я пришла сюда в 2017-м, в цирке царила прекрасная атмосфера, но одновременно с этим было понятно, что здание устарело как физически, так и морально", - объясняет Мара.

Новая стратегия Рижского цирка подразумевает прекращение работы с животными (с 2017 года это запрещено законом) и переход от развлекательного жанра к художественному. "Это не значит, что представления скучные - они еще как развлекают! Современный цирк можно сравнить с театром. Хотя цирк, конечно, это более захватывающий и энергичный опыт", - говорит глава Рижского цирка.

У нового концепта были и новые запросы к зданию. "Нам стали нужны помещения для тренировок артистов, также нужны были другие трибуны - старые отслужили свое и уже не могли выдерживать слишком большую нагрузку, нужно было менять напольное покрытие и переделывать купол, - рассказывает Мара. - Но самым большим вызовом стала энергоэффективность - зимой температура внутри была такая же, как снаружи, потому что в здании не было ни отопления, ни теплоизоляции".

Реновированное здание Рижского цирка Фото: Vladimirs Svetlovs/Rīgas Cirks

В конкурсе на реновацию цирка в 2018 году победило архитектурное агентство NRJA. Они разработали план развития не только цирка, но и всего квартала - в том числе планируется создание отдельного здания для цирковой школы.