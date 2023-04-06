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Тяжело ли работать украинским беженцам в эстонских магазинах?

Анне Пыдер rus.postimees.ee
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В Paide Selver работают пять украинок, вынужденных покинуть родину из-за войны: (слева направо) Инна Кононюк, Валерия Завгородняя, ​​Ольга Коваль, Елена Руденко и Ольга Шалар (отсутствуют на снимке).
В Paide Selver работают пять украинок, вынужденных покинуть родину из-за войны: (слева направо) Инна Кононюк, Валерия Завгородняя, ​​Ольга Коваль, Елена Руденко и Ольга Шалар (отсутствуют на снимке). Фото: Dmitri Kotjuh

Год назад в конце марта эстонские сети магазинов одними из первых предложили работу украинцам, бежавшим от войны. Многие из них до сих пор работают в магазинах и чрезвычайно благодарны за предоставленную возможность, пишет Rus.Postimees.

Сейчас в Paide Selver работают пять украинок, две из них трудятся уже год. Руководитель Paide Selver Кристи Нымм уточнила, что в течение года она наняла в общей сложности восемь сотрудников из Украины, но трое из них уже уволились. "Две вернулись в Украину, еще одна отправилась в Канаду, - рассказала она. - Скоро уйдет еще одна сотрудница, но она останется в Эстонии и будет растить ребенка, который скоро появится на свет".

В начале прошлого лета в Paide Selver одновременно работали семь украинок, которые выполняли разные задачи. По словам Нымм, показательно, что все сотрудницы - образованные женщины, которые на родине трудились в совершенно других сферах. "Никто не был связан с торговлей, и им пришлось всему здесь учиться с нуля", - отметила она.

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