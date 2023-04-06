Тяжело ли работать украинским беженцам в эстонских магазинах?

Сейчас в Paide Selver работают пять украинок, две из них трудятся уже год. Руководитель Paide Selver Кристи Нымм уточнила, что в течение года она наняла в общей сложности восемь сотрудников из Украины, но трое из них уже уволились. "Две вернулись в Украину, еще одна отправилась в Канаду, - рассказала она. - Скоро уйдет еще одна сотрудница, но она останется в Эстонии и будет растить ребенка, который скоро появится на свет".