"У меня слабость к таким девочкам": педофил искал жертву в Facebook

Рогер, которому за сорок, два года назад был осужден за хранение детской порнографии. В тот раз он отделался условным сроком, но вскоре стал соблазнять следователя, который в Facebook скрывался за профилем 13-летней Сандры, и недавно снова предстал перед судом, пишет Rus.Postimees.
На десятый день знакомства, пытаясь заманить девочку на встречу, Рогер ободряюще написал Сандре*: «И не подумай, что я какой-то педераст». Он осознавал, что разговаривает с 13-летним ребенком. Однако до встречи не дошло.
Впоследствии Рогер утверждал, что ничего подобного не планировал, но он рассказывал это уже следователю, который общался с ним под видом девочки Сандры.