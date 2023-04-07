"У меня слабость к таким девочкам": педофил искал жертву в Facebook

На десятый день знакомства, пытаясь заманить девочку на встречу, Рогер ободряюще написал Сандре*: «И не подумай, что я какой-то педераст». Он осознавал, что разговаривает с 13-летним ребенком. Однако до встречи не дошло.

Не прошло и года с момента предыдущей судимости Рогера за хранение детской порнографии, как он нашел в Facebook аккаунт пользователя по имени Сандра с фотографией юной девочки и написал ей: «Давай познакомимся!» Начался, казалось бы, невинный обмен сообщениями: Рогер спросил Сандру, чем она занимается, а Сандра, в свою очередь, спросила Рогера о его возрасте. Рогера, который солгал о своем возрасте и назвал цифру, которая на десять меньше реальной, не интересовал возраст девочки, а когда Сандра указала, что ей всего 13, он лишь заявил, что возраст не помеха.