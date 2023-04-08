ФОТО ⟩ Разбитый автомобиль Bolt Drive был доступен для аренды в Таллинне. Почему?

Около полудня в среду наблюдательный прохожий заметил машину для краткосрочной аренды Bolt Drive марки Toyota Corolla, припаркованную на перекрестке улиц Ластекоду и Масина неподалеку от Тартуского шоссе в Таллинне, с сильно поврежденной дверью со стороны водителя и нижней частью заднего бампера. "Почему на улице стоит сломанная машина, до сих пор доступная для аренды?" - спрашивает он.