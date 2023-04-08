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ФОТО ⟩ Разбитый автомобиль Bolt Drive был доступен для аренды в Таллинне. Почему?

Анналийза Кёсс Таави Сепп Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp / kollaaž

В конце марта наблюдательный прохожий заметил на улице сильно поврежденный автомобиль компании Bolt Drive. "С пользователями Bolt Drive случаются мелкие аварии", - рассказал представитель компании в Эстонии, пишет Limon.ee.

Около полудня в среду наблюдательный прохожий заметил машину для краткосрочной аренды Bolt Drive марки Toyota Corolla, припаркованную на перекрестке улиц Ластекоду и Масина неподалеку от Тартуского шоссе в Таллинне, с сильно поврежденной дверью со стороны водителя и нижней частью заднего бампера. "Почему на улице стоит сломанная машина, до сих пор доступная для аренды?" - спрашивает он.

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