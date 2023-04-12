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Инфлюенсер, музыкант, эротическая фотомодель? Кто такая Тереза ​​Калмане из Талси, покоряющая мир
Фото: Foto no personīgā arhīva
Gunta Kūla rus.tvnet.lv
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В последнее время имя Терезы Калмане все чаще появляется в заголовках СМИ. Кто на самом деле эта девушка из Дижстенде с полумиллионом подписчиков в Instagram? В беседе с интернет-журналом KLIK Тереза ​​более подробно рассказала о себе, а также о своей роскошной жизни за границей, музыкальной карьере, семье и искусственной красоте.

При поиске в Сети информации о Терезе почти в каждой публикации упоминается ее роскошный образ жизни. Интересно, как 26-летняя девушка этого достигла?

Она говорит, что добилась такой жизни упорным трудом - у нее есть собственный бренд, она инвестирует в акции. Какое образование у Терезы? Откуда взялись знания в этих областях, которыми она зарабатывает на жизнь?

Тереза ​​уклоняется от ответа на вопрос о своем образовании, но упоминает, что Интернет - "мать знаний". "Много информации можно получить на онлайн-курсах. Если хотите, можете получить любую информацию в интернете, только не ленитесь. По этой причине я сейчас пишу онлайн-курс о саморазвитии и самопровозглашении".

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