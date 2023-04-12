Инфлюенсер, музыкант, эротическая фотомодель? Кто такая Тереза ​​Калмане из Талси, покоряющая мир

В последнее время имя Терезы Калмане все чаще появляется в заголовках СМИ. Кто на самом деле эта девушка из Дижстенде с полумиллионом подписчиков в Instagram? В беседе с интернет-журналом KLIK Тереза ​​более подробно рассказала о себе, а также о своей роскошной жизни за границей, музыкальной карьере, семье и искусственной красоте.