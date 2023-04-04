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Фото, видео ⟩ Полуголые красотки, Зеленский в виде иконы и f*ck off, Putin: скандальный показ в Таллинне
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Limon.ee
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Второй день Таллиннской недели моды открылся 1 апреля шикарным и сочным, полным эротики и эпатажа, показом эстонского художника и дизайнера Тойво Фримана, творящего под творческим именем Toivo Freeman Pilt.

Эстонский дизайнер и художник Тойво Фриман известен своими картинами с обнаженной Керсти Кальюлайд и ее "сексом с роботами", а также утверждением, что итальянские дизайнеры Dolce & Gabbana копируют его произведения. Это была довольно долгая история, и Тойво беспокоит тот факт, что его разрисованные логотипами, картинками, граффити куртки стоят гораздо меньше, чем, как он уверяет, как две капли, но сделанные в мастерских Дольче и Габбаны. К счастью для итальянцев, Тойво не имеет патенты на свои работы, как и денег на судебные тяжбы.

Тойво перерабатывает поп-культуру в поп-искусство, умело используя коллажи, постеры, принты, религиозные символы и другие культовые и узнаваемые предметы, добавляет весомую щепотку скандальности и сексуальности и получает то самое "вау". В Таллинне есть три ресторана, которые Тойво декорировал, так что он работает и как дизайнер интерьера. Его самый продаваемый предмет одежды - джинсовые куртки, расписанные яркими красками и с фото знаменитостей. Кого-то такое искусство шокирует, кого-то забавляет, кого-то восхищает, но равнодушным не остается никто.

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