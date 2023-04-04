Фото, видео ⟩ Полуголые красотки, Зеленский в виде иконы и f*ck off, Putin: скандальный показ в Таллинне

Эстонский дизайнер и художник Тойво Фриман известен своими картинами с обнаженной Керсти Кальюлайд и ее "сексом с роботами", а также утверждением, что итальянские дизайнеры Dolce & Gabbana копируют его произведения. Это была довольно долгая история, и Тойво беспокоит тот факт, что его разрисованные логотипами, картинками, граффити куртки стоят гораздо меньше, чем, как он уверяет, как две капли, но сделанные в мастерских Дольче и Габбаны. К счастью для итальянцев, Тойво не имеет патенты на свои работы, как и денег на судебные тяжбы.