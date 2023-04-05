"Китай показывает России и США, кто здесь главный"

Несмотря на свою общую коммунистическую идеологию, Китай и Советский Союз едва ли были близкими друзьями и преданными партнерами во время Холодной войны. Раздражительное соперничество определяло эту взаимосвязь, поскольку они ссорились из-за Монголии и Маньчжурии и боролись за лидерство в коммунистическом мире. Аналогичная динамика была отражена и в недавнем визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, но с одним принципиальным отличием.
Безусловно, СССР и Китай много сотрудничали между собой. Оба поддерживали коммунистов Ким Ир Сена в Корейской войне, а китайцы помогали поддерживать восточно-европейскую сферу влияния Кремля (Албания была лояльна к Китаю, тогда как Югославия Иосипа Броз Тито использовала Китай в качестве рычага для получения уступок и поддержки от Кремля.) Более того, советские ученые и инженеры работали в Китае, а в 1957 году Советы согласились помочь Народной Республике получить атомный потенциал.
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