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"Китай показывает России и США, кто здесь главный"

Нина Хрущёва Project Syndicate
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Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Sergei Karpukhin/Sputnik/AFP via Getty Images

Несмотря на свою общую коммунистическую идеологию, Китай и Советский Союз едва ли были близкими друзьями и преданными партнерами во время Холодной войны. Раздражительное соперничество определяло эту взаимосвязь, поскольку они ссорились из-за Монголии и Маньчжурии и боролись за лидерство в коммунистическом мире. Аналогичная динамика была отражена и в недавнем визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, но с одним принципиальным отличием.

Безусловно, СССР и Китай много сотрудничали между собой. Оба поддерживали коммунистов Ким Ир Сена в Корейской войне, а китайцы помогали поддерживать восточно-европейскую сферу влияния Кремля (Албания была лояльна к Китаю, тогда как Югославия Иосипа Броз Тито использовала Китай в качестве рычага для получения уступок и поддержки от Кремля.) Более того, советские ученые и инженеры работали в Китае, а в 1957 году Советы согласились помочь Народной Республике получить атомный потенциал.

Но Китай и СССР были не совсем равноправными партнерами. Хотя Мао Цзэдун считал себя ровней Иосифу Сталину, стоящим во главе крестьян-коммунистов мира, как Сталин возглавлял свой пролетариат, но по слухам, за закрытыми дверями Сталин, называл Мао "пещерным марксистом" и "бездарным партизаном". Когда в 1949 году Мао посетил Москву на праздновании дня рождения Сталина, к нему отнеслись как к очередному гостю.

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