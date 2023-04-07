Путин и Трамп на скамье подсудимых?

Большое жюри округа Нью-Йорк предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в бухгалтерских преступлениях (они связаны с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс) спустя две недели после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, а именно – депортацию детей из Украины. Два этих дела проливают свет на возросшую и потенциально опасную роль судов в политике, как внутренней, так и международной.
Оба события являются историческим. Обвинение Трампа – это первый случай в истории США, когда обвиняется президент, действующий или бывший. А международные суды выдавали ордера на арест глав государства лишь в единичных случаях, и никогда речь не шла о лидере одной из крупнейших держав. Такие судебные действия станут важным прецедентом и могут привести к колоссальным последствиям, даже если ни в одном из случаев не будет вынесен приговор. Вопрос в том, будут ли это хорошие прецеденты, и окажутся ли последствия в целом позитивными.
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