Путин и Трамп на скамье подсудимых?

Оба события являются историческим. Обвинение Трампа – это первый случай в истории США, когда обвиняется президент, действующий или бывший. А международные суды выдавали ордера на арест глав государства лишь в единичных случаях, и никогда речь не шла о лидере одной из крупнейших держав. Такие судебные действия станут важным прецедентом и могут привести к колоссальным последствиям, даже если ни в одном из случаев не будет вынесен приговор. Вопрос в том, будут ли это хорошие прецеденты, и окажутся ли последствия в целом позитивными.