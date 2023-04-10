"Станет как английский": Преподаватели Эстонии о будущем русского языка

В Эстонии давно нет высшего образования на русском языке. Исключением были те специальности, где этот язык и эта культура изучались. Можно ли на фоне агрессии России против Украины ожидать исчезновения в Эстонии последних следов русистики? Сохраняется ли в 2023 году набор на специальности, связанные с русским языком? Незадолго до старта приемной кампании Rus.Postimees отправился в Таллиннский университет.
"Мы называемся "направлением" (по-эстонски suund, по-английски track) восточноевропейских исследований, – говорит доцент института гуманитарных наук Наталья Чуйкина. – Это расширяет наши возможности. Мы изучаем славянские языки, в том числе русский язык, на котором говорят именно здесь, в Эстонии. Локальные версии русского языка несут на себе следы контактов с соседями. Нужны данные антропологии, истории и т. д. Важно и то, что в Эстонии русский язык все чаще становится эритажным".
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