"Станет как английский": Преподаватели Эстонии о будущем русского языка

В Эстонии давно нет высшего образования на русском языке. Исключением были те специальности, где этот язык и эта культура изучались. Можно ли на фоне агрессии России против Украины ожидать исчезновения в Эстонии последних следов русистики? Сохраняется ли в 2023 году набор на специальности, связанные с русским языком? Незадолго до старта приемной кампании Rus.Postimees отправился в Таллиннский университет.