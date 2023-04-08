Клип Аминаты на 5-м месте в трендах YouTube. Кто стоит за ее дерзким стилем?

За три дня клип Аминаты собрал свыше 25 тысяч просмотров и занял 5-е место среди музыкальных видео YouTube-сервиса на вкладке "В тренде".

Амината уже давно мечтала об этом клипе, в котором хотела выразить себя в танце. После участия в шоу "Танцы со звездами" она вдохновилась на это, что в беседе с онлайн-журналом KLIK подтвердил Павел Требухин...