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Клип Аминаты на 5-м месте в трендах YouTube. Кто стоит за ее дерзким стилем?
Амината и Макс Фото: publicitātes
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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Латвийская певица Амината презентовала клип на свою песню Paisums. Bēgums (Remix), в котором она воссоединяется со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" (Dejo ar zvaigzni) Максом Кравченко.

За три дня клип Аминаты собрал свыше 25 тысяч просмотров и занял 5-е место среди музыкальных видео YouTube-сервиса на вкладке "В тренде".

Онлайн-журнал KLIK смог пообщаться с режиссером видео Павлом Требухиным и стилистом Элгой Хомицкой.

Видео: Амината - Paisums. Bēgums

Автор слов и музыки - Амината Савадого и Chris Noah, продюсер - Kim W, финальную версию создал Янис Шмединьш (PrimeTime).

Амината уже давно мечтала об этом клипе, в котором хотела выразить себя в танце. После участия в шоу "Танцы со звездами" она вдохновилась на это, что в беседе с онлайн-журналом KLIK подтвердил Павел Требухин...

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