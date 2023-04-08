Клип Аминаты на 5-м месте в трендах YouTube. Кто стоит за ее дерзким стилем?

Латвийская певица Амината презентовала клип на свою песню Paisums. Bēgums (Remix), в котором она воссоединяется со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" (Dejo ar zvaigzni) Максом Кравченко.
За три дня клип Аминаты собрал свыше 25 тысяч просмотров и занял 5-е место среди музыкальных видео YouTube-сервиса на вкладке "В тренде".
Онлайн-журнал KLIK смог пообщаться с режиссером видео Павлом Требухиным и стилистом Элгой Хомицкой.
Видео: Амината - Paisums. Bēgums
Автор слов и музыки - Амината Савадого и Chris Noah, продюсер - Kim W, финальную версию создал Янис Шмединьш (PrimeTime).
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