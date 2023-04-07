"Целый день потерян". Почему задерживаются рейсы airBaltic?

Даже во время перелета из Хельсинки жительница Юстине (имя изменено) столкнулась с похожей ситуацией. "Вчера из Хельсинки в Ригу планировалось вылететь в 21:20. Уже в 9 утра пришло сообщение, что вылет состоится позже на 3 часа. После этого его еще два раза переносили. В итоге мы вылетели только в 2 часа ночи. Правда, пилот извинился, не объясняя причин".