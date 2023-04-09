Трещины в крепости Amazon: как интернет-гигант справится с навалившимися проблемами?

"Магазин всего" - так раньше назывался Amazon, работавший на протяжении долгих лет, постоянно расширяя свою деятельность и проводя различные эксперименты. Теперь что-то пошло не так, так как компания закрывает офисы, сокращает направления бизнеса и увольняет 27 000 сотрудников. Все это свидетельствует о том, что "эпоха бесконечного роста" для Amazon закончилась.

С момента основания 29 лет назад, когда Amazon был сервисом-книготорговцем, компания быстро выросла и продает практически все, что только можно вообразить. Также Amazon много чего производит сама. В компании работает около 1,3 млн сотрудников, а в 2022 году ее годовой доход достиг 500 млрд долларов. Amazon также покупает или создает новые компании в транспортной, финансовой сферах, в области здравоохранения и других.

Однако уже прошлым летом в, казалось бы, могучей крепости Amazon начали появляться первые трещины - компания заявила, что наняла слишком много сотрудников и чрезмерно расширила свои логистические операции, из-за чего возникла необходимость сократить количество сотрудников и снизить темпы роста.