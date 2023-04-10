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Комментирует Лусис ⟩ Бизнес-план для латвийских фермеров: выращивание марихуаны
Выращивание марихуаны. Иллюстративное фото Фото: Canna Obscura/Shutterstock
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Вы знали, что Рижская телебашня выше Эйфелевой? На целых 68 метров. Это самая высокая башня в Европейском союзе. Но вместо того, чтобы привлекать толпы туристов эпическими видами на городской пейзаж и стильными ресторанами, туда лишь иногда приезжают студенты со скучной экскурсией.

Иногда кажется, что мы не знаем, как использовать наши ресурсы и возможности, даже когда они буквально у нас перед глазами. Да, это история упущенных возможностей или по крайней мере недоиспользованных возможностей, и они повсюду вокруг нас.

Например, вы заметили, что не было года, чтобы фермеры не получили компенсацию за что-то? Слишком сухое лето? Компенсация. Слишком влажное лето или осень? Компенсация. Коровы не дают молока? Компенсация. Коровы дают слишком много молока, а покупатели снижают цены? Компенсация. Поверьте мне, я мог бы продолжать так целый день.

Потому что одно дело взять в кредит 300-500 тысяч тракторов John Deere, а другое - изучить рынок, чтобы выяснить, может ли это хобби вообще окупиться. Не окупается - компенсация! Все доморощенные фермеры и крестьяне уже закатали рукава, чтобы отправить мне полные ненависти сообщения в Facebook. Но не волнуйтесь, друзья, - через мгновение я предложу бесплатную и прибыльную бизнес-идею именно для вас.

Среди фермеров и крестьян бытует нелепое и ошибочное мнение, что они своим трудом кормят всю Латвию и без них все остальные умерли бы с голоду. Думаю, пора отбросить сантименты и признаться, что нас уже давно кормят значительно более дешевые овощи и продукты из Польши.

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