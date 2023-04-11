Как латышка в Чернобыле послала российского полковника и сломала кинотеатр

На прошлой неделе я забрел в кинотеатр и в итоге посмотрел первые две серии сериала "Чернобыль 2022. Вторжение", спродюсированного Андреем Экисом. Вернее, не забрел, а прямой наводкой зашел и сел в зале - на место поближе к выходу, чтобы в случае необходимости сбежать.

Так я делаю всегда, потому что боюсь, что кто-то сядет рядом или преградит путь к выходу, превратив просмотр фильма в переживание клаустрофобии, когда вместо слов персонажей на протяжении всего сеанса в голове ревет мочевой пузырь, запустив все механизмы организма, отвечающие за экстренное мочеиспускание. Это ничего, что перед сеансом ты пописал. Организм позаботится, чтобы в зале не пришлось просидеть ни секунды без материала, чтобы пописать. Мочевой пузырь - очень трудолюбивый и старательный орган. Особенно в кино или сразу после того, как лег спать.