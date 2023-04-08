Теплая зима и энергетика: летом могут возникнуть очень неприятные сюрпризы

Уже во второй половине прошлого лета появились предупреждения о том, что эта зима будет особенно тяжелой для Европы, особенно если будут сильные морозы. Однако затяжных сильных морозов не было, и в целом зима была теплее обычного.

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении, чем предсказывали в начале зимы. Цены на газ упали на 80% по сравнению с августовскими ценовыми рекордами, а наполнение газохранилищ на половину больше, чем в этот период прошлого года. Однако мы должны быть осторожны", - предупреждает Гергели Молнар, газовый аналитик Международного энергетического агентства (IEA).

"Европейские и мировые газовые рынки хрупки. Любые более высокие риски могут дестабилизировать рынок. В этом году на этих рынках осталось немного гибкости", - говорит Молнар.