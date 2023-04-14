Что скрывает латвийская земля? Охота с металлоискателем

После ссылки немец был возвращен в Германию, но с восстановлением независимости Латвии вернулся сюда. Вместе со своим товарищем по ГУЛАГу он неоднократно пытался найти нужное место, но безуспешно. В конце концов он отказался от поисков и вернулся в Германию. Сейчас его уже нет в живых, но легенда о зарытом кладе все еще жива. В 2019 году, следуя наставлениям деда, Давис попытал счастья вместе с человеком, который каждый день ходит с металлоискателем. Прошелся по обозначенному на карте месту, но тоже ничего не нашел. Однако к тому моменту это уже стало для Дависа хобби. С 2019 года он занимается поиском исторических свидетельств с помощью металлоискателя.

Историей Давис интересуется давно, и новоприобретенное хобби ему нравится - он с удовольствием посвящает ему свое свободное время. До сих пор его самой эмоциональной находкой было обнаружение двух павших солдат Советской армии и еще одного, происхождение которого не установлено.

Давис говорит, что в Латвии существует большое сообщество коллекционеров исторических вещей. Самая популярная группа "охотников" с металлоискателями в Facebook насчитывает около 4 тысяч пользователей. С металлоискателями ходят и дети, и женщины, и молодежь. "Это больше не криминального вида мужчины, разгуливающие в темноте, те времена прошли, - говорит Давис. - Молодым людям классно проводить время на свежем воздухе".

По оценкам Дависа, в Латвии может быть около 4-5 тысяч человек, которые также занимаются этим хобби. В 1990-е купить металлоискатель было сложно, а сейчас можно приобрести подороже и подешевле, большие и маленькие, предназначенные для коммерческих целей или специально для поиска золота.