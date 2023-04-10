Обвинение Трампа - хорошее предзнаменование для демократии

Еще одной (хотя и более скромной) победой верховенства закона стало то, что 28 марта суд округа Колумбия оставил в силе экстрадицию бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который был арестован четыре года назад и обвиняется в отмывании денег и взяточничестве, связанными со строительной компанией "Одебрехт" в Бразилии. Независимо от итогов этих процессов, сам факт того, что оба бывших лидера предстанут перед судом, должен помочь восстановить уверенность в приверженности Соединенных Штатов делу защиты демократии как внутри страны, так и за рубежом.