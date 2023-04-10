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Обвинение Трампа - хорошее предзнаменование для демократии

Терри Линн Карл Project Syndicate
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Фото: Ed&nbsp;Jones/AFP via Getty Images

Союзники США, напуганные растущей дисфункцией американской демократии, могут вздохнуть с облегчением: большое жюри Нью-Йорка предъявило ошеломляющие обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, связанные с выплатой денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Еще одной (хотя и более скромной) победой верховенства закона стало то, что 28 марта суд округа Колумбия оставил в силе экстрадицию бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который был арестован четыре года назад и обвиняется в отмывании денег и взяточничестве, связанными со строительной компанией "Одебрехт" в Бразилии. Независимо от итогов этих процессов, сам факт того, что оба бывших лидера предстанут перед судом, должен помочь восстановить уверенность в приверженности Соединенных Штатов делу защиты демократии как внутри страны, так и за рубежом.

Безусловно, демократические союзники США, например, Франция, Тайвань и Южная Корея, уже предъявляли бывшим главам государств обвинения и даже осуждали их. Тем не менее, обвинительный акт Трампу - первое обвинение против бывшего или действующего президента США - является переломным моментом. И хотя обвинительное заключение все еще закрыто, а содержание дела, возбужденного окружным прокурором округа Нью-Йорк Элвином Л. Брэггом, до сих пор неизвестно, ни окружной прокурор штата, ни большое жюри не предъявили бы обвинение бывшему президенту в чем-то менее серьезном, чем уголовное преступление.

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