Об этом открыто никто не говорит ⟩ Как в Риге проходит пикантный handjob мастер-класс для женщин?

Поверьте мне, я тот человек, который не любит рукоделие - это я поняла еще на уроках домоводства. Однако, дорогие, оказалось, что есть некоторые ручные работы, которые могут увлечь любого. Поскольку я все время рвусь к новым знаниям, уважаю всех, кто продолжает учиться и совершенствоваться в сексуальной сфере, а еще я немного бесстыдница - это и побудило меня взглянуть на то, что происходит на мастер-классе по handjob! Пойдем со мной, я проведу небольшую экскурсию...
Внимание!
Прибыв на мастер-класс, я увидела уютно обустроенное помещение. Розовые стены и расставленные вокруг секс-игрушки придают мероприятию игривости, но когда вижу стол в центре комнаты со стульями, раздаточными материалами, дилдо и салфетками вокруг него, становится понятно, что здесь будет тщательное обучение.
В помещении вместе со мной находятся еще десять женщин разного возраста и наверняка разного вида деятельности. Визуально абсолютно разные, но всех объединяет одно - блеск в глазах и прикусывание время от времени нижней губы. Язык тела в этот момент говорит о мыслях, которые хочется притормозить - если это неприлично в этот момент... Кто знает, что происходит в голове каждой из нас прямо сейчас?
Когда ознакомительный круг закончился, всем предлагается выбрать свой материал на вечер, или дилдо, который можно прикрепить к столу и выполнять на нем техники handjob. Улыбаюсь, наблюдая, как каждая дама выбирает либо самый привычный размер, либо, наоборот, видит в своем воображении что-то новое, к чему хотела бы прикоснуться.
У них с детства только одно движение. Они по другому не могут...
Затем мы повторили анатомию женских и мужских половых органов. Следующий объект исследования - клитор и головка полового члена, которые являются двумя самыми чувствительными местами. Кстати, мужские головки в 2,5 раза менее чувствительны, чем женские клиторы. Мужчины обделены. Снова.