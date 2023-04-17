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Новости о Микелисе, тяжелое заболевание которого ветрянкой потрясло Латвию. Комментарий инфектолога
Фото: A3pfamily/Shutterstock
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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Не каждая мама должна переживать то, что пришлось испытать Анете Пиньге, глядя, как сестрички в больнице пытаются выдавить гнойные наросты на теле сына, чтобы воспаленную ветряную сыпь не пришлось оперировать. "Микелис кричал, я плакала и тогда даже не сказала, что нужно терпеть и в мыслях надеть плащ супермена".

- Часто ли в больницу попадают больные ветрянкой дети?

- В доковидное время такие случаи были. И, даже теперь, если родители говорят - нет, нет, у нас есть все вакцины, у нас были обоснованные подозрения, что или кто-то что-то недоговаривает, или же он чего-то не знает. После уточнения данных прививочного паспорта было видно, что или врач вообще не сказал, что он не заполняет прививочный календарь, или же родители просто не вакцинировали ребенка. Такие дети попадают к нам.

После ковида, когда многие другие инфекции встречаются чаще, многие страны сообщают, что растет число случаев ветрянки, особенно среди тех, у кого в прививочном календаре нет прививки от ветрянки. И мы в Детской больнице видим больше случаев, чем за то же самое время было во времена до ковида.

И все эти дети не вакцинированы.

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