Новости о Микелисе, тяжелое заболевание которого ветрянкой потрясло Латвию. Комментарий инфектолога

- В доковидное время такие случаи были. И, даже теперь, если родители говорят - нет, нет, у нас есть все вакцины, у нас были обоснованные подозрения, что или кто-то что-то недоговаривает, или же он чего-то не знает. После уточнения данных прививочного паспорта было видно, что или врач вообще не сказал, что он не заполняет прививочный календарь, или же родители просто не вакцинировали ребенка. Такие дети попадают к нам.