Рижский немишлен: где туристу пообедать в столице Латвии

Жители Эстонии любят ездить в столицу Латвии, и эстонская речь хорошо слышна на улочках Старой Риги и центра города. Сегодня хочу рассказать о нескольких рижских заведениях, не увенчанных никакими звездами, но вполне достойных посещения. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции: Рига большая, и у каждого часто бывающего здесь туриста, конечно же, есть свои любимые местечки, пишет Rus.Postimees.
Сегодня не будет ни трех плюсов, ни трех минусов, ни блиц-интервью с поварами и/или собственниками заведений, о которых пойдет речь. Поэтому примите заметки обычного, хотя и искушенного, посетителя недорогих и демократичных ресторанов Старой Риги.
Допустим, вы приехали в Ригу на три-четыре дня отдохнуть от таллиннской рутины и, естественно, хотите где-то пообедать или поужинать. Завтрак вам обеспечит гостиница, а вот обед… В Риге ресторан на ресторане, и выбрать среди них бывает достаточно трудно. Поможем!
Для большинства эстоноземельцев главная едальня Риги - Lido. Заведения этой сети щедро рассыпаны по городу. Заодно (правда, совсем не кстати) сообщаю, что в Таллинне скоро прибавится еще одно Lido - в ТЦ Kristiine.
Так вот Lido я как раз и не рекомендую. Да, там достаточно съедобно, но голодный турист ест глазами и в результате платит за тарелку с картошкой и шашлыком с пивом, салатом и десертом поболе, чем в соседнем ресторане. Да еще и с подносом набегаешься!
В радиусе нескольких сотен метров от торгового центра Galerija Centrs, который расположен совсем недалеко от автовокзала, находятся и Lido, и куча всяких ресторанов и ресторанчиков. Вот, например, Melnā Bite ("Черная пчела" в переводе), позиционирующий себя как ресторан фермерской кухни.
Ресторан при отеле
Вышло так, что я попала в это заведение просто потому, что остановилась в гостинице, где эта "пчела", собственно, и жужжит.
Поэтому о нем поподробнее. Важно: здесь подают бизнес-ланчи - то, что у нас в Эстонии называется päevapraad. Правда, тут целое обеденное меню - основное блюдо, к которому добавляется салат, суп или десерт. Меню меняется раз в несколько недель. Почти пять часов в автобусе, марш-бросок с чемоданом от автовокзала до отеля по узким тротуарам и булыжной мостовой - есть хочется, а искать, где бы поесть - не хочется. А в отеле - ура! - обед.
Должна сказать, что мы были разочарованы. Горячая закуска из запеченной свеклы с козьим сыром, грецкими орехами и кленовым сиропом оказалась странным блюдом. Правда, подача прекрасна: в сковородке, ручка которой по-домашнему обернута клетчатым полотенцем.
В наших ресторанах закуски из козьего сыра и свеклы встречаются часто, но выглядят совсем не так. Зачем крошить козий сыр мелкой крошкой, почему свекла не запеченная, а попросту вареная, нарезанная крупными кусками, кто съел кленовый сироп, оставив буквально пару капель, почему так много орехов, которые в отсутствие сиропа делают сыр еще суше?
Это же блюдо было включено в меню а ля карт по более высокой цене. Наверное, экономят кленовый сироп, чтобы на более дорогой вариант хватило, грустно подумала я.
Филе камбалы тоже не порадовало. Рыба оказалась сухой, салату недоставало масла и уксуса, пришлось поперчить и посолить. Хорошо хоть картофельный гратен не подкачал. Цена вопроса: одна закуска, две рыбы и 400 мл безалкогольного сидра - 21 евро.
Обслуживание пассивное, скудно вежливое. Официанты абсолютно безынициативны, ничего не рекомендуют, про блюда не рассказывают. Например, когда мы уже поели, рассчитались и собрались уходить, на соседний столик принесли стеклянный чайник с красивым содержимым - лимоном, яблоками, какими-то травками…
Это оказался фирменный чай, которого в меню пришлый гость мог и не заметить, а заказал бы с удовольствием… Эх! Кстати, в нашей "Репе" есть подобные чаи, и их активно предлагают.
Однако мы решили дать ресторану второй шанс: на следующий день пошел противный дождь и идти никуда не хотелось. Заказали по меню: полцыпленка и говяжьи щечки.
Долго ждали хлеба с маслом - его вроде бы пекут тут же, - но так и не дождались: юная официантка объяснила, что испеченный вчера хлеб кончился, а новый еще не готов. Однако на соседние столики фирменный хлеб с маслом приносили исправно. Чем мы не угодили эфирному созданию - осталось неизвестным.
Половина цыпленка порадовала: сочное, при этом хорошо прожаренное мясо, интересный гарнир - орзотто с киноа и фасолью, достаточное количество соуса, интересная подача: под мышкой у цыпленка красовался ажурный свекольный чипс.
Но вот говяжьи щечки разочаровали: они совсем не таяли во рту, не распадались на волокна, как положено хорошо приготовленному в течение нескольких часов мясу. К счастью любителей говяжьих щек, это блюдо просто роскошно готовят в другом ресторане, который мы посещаем всякий раз, как приезжаем в Ригу - и он нас ни разу не подвел.
"Петушок - золотой гребешок"
Это Pētergailis - "Петровский петух". Ресторан находится рядом с собором Святого Петра и славится и интерьером, украшенным сотнями петушков - керамическими, стеклянными - всякими, и отличной кухней, и просто потрясающим обслуживанием.
Заглянув в "Петушок", как мы ласково переиначили его название, в первый раз, мы в обязательном порядке обедаем здесь каждый раз, приезжая в Ригу. Заказывать столик нужно заранее - тут всегда битком - и в обед, и вечером, и в будний день, и в выходной.
В меню те же говяжьи щечки - только совсем не "те", а тающие во рту, тартары, утка-конфи и баранья ножка, рыба и говядина, рёшти - швейцарские драники с малосольным лососем, отличная карта вин и профессиональное, немного домашнее, чуть-чуть неформальное обслуживание.
Если надумаете зайти в Pētergailis, спросите - работает ли Райвис, профессионал с двадцатилетним стажем, и будет вам счастье. Он даже счет выписывает от руки, грех на память не сохранить! Горячо рекомендую к посещению.
Да, еще одна деталь: моя спутница заказала форель. Блюдо было очень красивое, но рыба - суховата. Повар с критикой согласился, и форель тут же заменили на запеченное филе сома, которое оказалось выше всяких похвал. Согласитесь, это о многом говорит.
Эстонцы сюда уже захаживают
Через сто метров от Pētergailis, прямо напротив собора, есть небольшой ресторанчик под названием Domini Canes. Знатоки латыни знают, что так - "Псы господни" - называли орден монахов-доминиканцев. Доминиканский монастырь находился по соседству, сейчас об этом напоминают изумительные по красоте резные ворота из красного кирпича.
Ресторанчик маленький, уютный, с небольшим меню и винной картой, напечатанной на бутылке. Такие ребрышки в Таллинне я ела только в одном заведении - Al’s cafe: сочные, мягкие, обильно политые соусом…
Симпатичная общительная официантка не просто очень быстро и как-то особенно ловко нас обслужила. Она каким-то гипнотическим способом заставила нас, в принципе не пьющих пиво, заказать к ребрам местное нефильтрованное - и попала в точку! Вино к ребрам на гриле совсем бы не зашло, как сейчас модно говорить.
Вернувшись в Таллинн, я встретила знакомого, который тоже недавно ездил в Ригу. Этот гурман, которого трудно удивить, стал горячо рекламировать "ресторан с удивительным обслуживанием и отменным качеством блюд". Оказалось, что в таком восторге он был от... Domini Canes!
Кстати, все три ресторана, о которых я рассказала, относятся к одной ценовой группе: основные блюда стоят в них от 17 до 20 евро, что вполне приемлемо.
Про десерт и фуд-корт
Если же говорить о десерте - то поделюсь субъективным пристрастием: несмотря на то, что в течение как минимум тридцати лет я прихожу в старинную пекарню Rigensis в Старой Риге, основанную, как значится на вывеске, в 1870 году, я не съела там ни одного пирожного.
Здесь всегда очереди, ведь ассортимент тут на любой вкус: торты, печенье, пирожные, булочки и пироги-штрудели - с капустой, картошкой, яблоками, грибами, вишней… Попробуй угадай, на какую начинку попадешь. Вот за этими пирогами из тончайшего теста мы сюда и приходим уже тридцать лет. Обычно берем два пополам. А кофе тут варят неизменно вкусный.
Появилась в Риге и новинка - только что открылся фуд-корт Burzma в торговом центре Galerija Centrs. Переводчик Google переводит с латышского burzma как "суета". Особой суеты мы не заметили: народу было немного, очередей не было вообще, да и мест свободных полно. Но заведение только что открылось.
Поднимаешься на четвертый этаж на лифте, и пожалуйста: европейская кухня, азиатская, грузинская, пицца-паста, текс-мекс. Атмосфера несколько иная, чем у нас в Viru keskus, здесь больше похоже на столовую, но, может быть, мы просто не успели проникнуться духом заведения.
Зато взяли навынос по супу-харчо и одну порцию хинкали на двоих. В ней, кстати, не три штуки, как подают у нас, а целых пять. Харчо благоухало настоящими грузинскими специями, а в хинкали с бараниной был даже добавлен свежий тархун! Место для туриста - отличное.
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У каждого из нас своя Рига, а в своей Риге - свои заветные ресторанчики. Но если кому-то эти беглые заметки окажутся полезными, буду очень рада.
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