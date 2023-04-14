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Рижский немишлен: где туристу пообедать в столице Латвии
Драники, а точнее - рёшти с лососем, икрой и каперсами в рижском ресторане Petergailis. Фото: Вера Копти.
Вера Копти rus.postimees.ee
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Жители Эстонии любят ездить в столицу Латвии, и эстонская речь хорошо слышна на улочках Старой Риги и центра города. Сегодня хочу рассказать о нескольких рижских заведениях, не увенчанных никакими звездами, но вполне достойных посещения. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции: Рига большая, и у каждого часто бывающего здесь туриста, конечно же, есть свои любимые местечки, пишет Rus.Postimees.

Сегодня не будет ни трех плюсов, ни трех минусов, ни блиц-интервью с поварами и/или собственниками заведений, о которых пойдет речь. Поэтому примите заметки обычного, хотя и искушенного, посетителя недорогих и демократичных ресторанов Старой Риги. 

Допустим, вы приехали в Ригу на три-четыре дня отдохнуть от таллиннской рутины и, естественно, хотите где-то пообедать или поужинать. Завтрак вам обеспечит гостиница, а вот обед… В Риге ресторан на ресторане, и выбрать среди них бывает достаточно трудно. Поможем!

Для большинства эстоноземельцев главная едальня Риги - Lido. Заведения этой сети щедро рассыпаны по городу. Заодно (правда, совсем не кстати) сообщаю, что в Таллинне скоро прибавится еще одно Lido - в ТЦ Kristiine.

Так вот Lido я как раз и не рекомендую. Да, там достаточно съедобно, но голодный турист ест глазами и в результате платит за тарелку с картошкой и шашлыком с пивом, салатом и десертом поболе, чем в соседнем ресторане. Да еще и с подносом набегаешься!

Lido в Риге. Снимок летний, иллюстративный
Lido в Риге. Снимок летний, иллюстративный Фото: Google Foto

В радиусе нескольких сотен метров от торгового центра Galerija Centrs, который расположен совсем недалеко от автовокзала, находятся и Lido, и куча всяких ресторанов и ресторанчиков. Вот, например, Melnā Bite ("Черная пчела" в переводе), позиционирующий себя как ресторан фермерской кухни.

Ресторан при отеле

Вышло так, что я попала в это заведение просто потому, что остановилась в гостинице, где эта "пчела", собственно, и жужжит.

Ресторан Melnā Bite - "Черная пчела" - довольно популярен. Но наблюдения показали, что его основные гости - постояльцы отеля Wellton Centrum
Ресторан Melnā Bite - "Черная пчела" - довольно популярен. Но наблюдения показали, что его основные гости - постояльцы отеля Wellton Centrum Фото: Вера Копти.

Поэтому о нем поподробнее. Важно: здесь подают бизнес-ланчи - то, что у нас в Эстонии называется päevapraad. Правда, тут целое обеденное меню - основное блюдо, к которому добавляется салат, суп или десерт. Меню меняется раз в несколько недель. Почти пять часов в автобусе, марш-бросок с чемоданом от автовокзала до отеля по узким тротуарам и булыжной мостовой - есть хочется, а искать, где бы поесть - не хочется. А в отеле - ура! - обед.

Должна сказать, что мы были разочарованы. Горячая закуска из запеченной свеклы с козьим сыром, грецкими орехами и кленовым сиропом оказалась странным блюдом. Правда, подача прекрасна: в сковородке, ручка которой по-домашнему обернута клетчатым полотенцем.

Подача привлекательная, а вкус - странный
Подача привлекательная, а вкус - странный Фото: Вера Копти.

В наших ресторанах закуски из козьего сыра и свеклы встречаются часто, но выглядят совсем не так. Зачем крошить козий сыр мелкой крошкой, почему свекла не запеченная, а попросту вареная, нарезанная крупными кусками, кто съел кленовый сироп, оставив буквально пару капель, почему так много орехов, которые в отсутствие сиропа делают сыр еще суше? 

Это же блюдо было включено в меню а ля карт по более высокой цене. Наверное, экономят кленовый сироп, чтобы на более дорогой вариант хватило, грустно подумала я.

Филе камбалы тоже не порадовало. Рыба оказалась сухой, салату недоставало масла и уксуса, пришлось поперчить и посолить. Хорошо хоть картофельный гратен не подкачал. Цена вопроса: одна закуска, две рыбы и 400 мл безалкогольного сидра - 21 евро.

На фото хорошо видно, что салат подан без всякого соуса
На фото хорошо видно, что салат подан без всякого соуса Фото: Вера Копти.

Обслуживание пассивное, скудно вежливое. Официанты абсолютно безынициативны, ничего не рекомендуют, про блюда не рассказывают. Например, когда мы уже поели, рассчитались и собрались уходить, на соседний столик принесли стеклянный чайник с красивым содержимым - лимоном, яблоками, какими-то травками…

Это оказался фирменный чай, которого в меню пришлый гость мог и не заметить, а заказал бы с удовольствием… Эх! Кстати, в нашей "Репе" есть подобные чаи, и их активно предлагают.

Однако мы решили дать ресторану второй шанс: на следующий день пошел противный дождь и идти никуда не хотелось. Заказали по меню: полцыпленка и говяжьи щечки.

Долго ждали хлеба с маслом - его вроде бы пекут тут же, - но так и не дождались: юная официантка объяснила, что испеченный вчера хлеб кончился, а новый еще не готов. Однако на соседние столики фирменный хлеб с маслом приносили исправно. Чем мы не угодили эфирному созданию - осталось неизвестным.

Половина цыпленка порадовала: сочное, при этом хорошо прожаренное мясо, интересный гарнир - орзотто с киноа и фасолью, достаточное количество соуса, интересная подача: под мышкой у цыпленка красовался ажурный свекольный чипс.

Задорный цыпленок на подушке из орзотто. И соуса достаточно
Задорный цыпленок на подушке из орзотто. И соуса достаточно Фото: Вера Копти.

Но вот говяжьи щечки разочаровали: они совсем не таяли во рту, не распадались на волокна, как положено хорошо приготовленному в течение нескольких часов мясу. К счастью любителей говяжьих щек, это блюдо просто роскошно готовят в другом ресторане, который мы посещаем всякий раз, как приезжаем в Ригу - и он нас ни разу не подвел.

"Петушок - золотой гребешок"

Это Pētergailis - "Петровский петух". Ресторан находится рядом с собором Святого Петра и славится и интерьером, украшенным сотнями петушков - керамическими, стеклянными - всякими, и отличной кухней, и просто потрясающим обслуживанием.

В таком интерьере сразу просыпается аппетит
В таком интерьере сразу просыпается аппетит Фото: Вера Копти.

Заглянув в "Петушок", как мы ласково переиначили его название, в первый раз, мы в обязательном порядке обедаем здесь каждый раз, приезжая в Ригу. Заказывать столик нужно заранее - тут всегда битком - и в обед, и вечером, и в будний день, и в выходной. 

Хлебная корзинка и три сорта масла, тартар из говядины, рёшти (почти драники) с лососем и вожделенные щечки
Хлебная корзинка и три сорта масла, тартар из говядины, рёшти (почти драники) с лососем и вожделенные щечки Фото: Вера Копти.

В меню те же говяжьи щечки - только совсем не "те", а тающие во рту, тартары, утка-конфи и баранья ножка, рыба и говядина, рёшти - швейцарские драники с малосольным лососем, отличная карта вин и профессиональное, немного домашнее, чуть-чуть неформальное обслуживание.

Если надумаете зайти в Pētergailis, спросите - работает ли Райвис, профессионал с двадцатилетним стажем, и будет вам счастье. Он даже счет выписывает от руки, грех на память не сохранить! Горячо рекомендую к посещению.

Да, еще одна деталь: моя спутница заказала форель. Блюдо было очень красивое, но рыба - суховата. Повар с критикой согласился, и форель тут же заменили на запеченное филе сома, которое оказалось выше всяких похвал. Согласитесь, это о многом говорит. 

Слева - неудачная, но красивая форель. Справа - прекрасный во всех отношениях сом
Слева - неудачная, но красивая форель. Справа - прекрасный во всех отношениях сом Фото: Вера Копти.

Эстонцы сюда уже захаживают

Через сто метров от Pētergailis, прямо напротив собора, есть небольшой ресторанчик под названием Domini Canes. Знатоки латыни знают, что так - "Псы господни" - называли орден монахов-доминиканцев. Доминиканский монастырь находился по соседству, сейчас об этом напоминают изумительные по красоте резные ворота из красного кирпича.

Вход в ресторан можно и не заметить, поэтому читайте вывески!
Вход в ресторан можно и не заметить, поэтому читайте вывески! Фото: Вера Копти.

Ресторанчик маленький, уютный, с небольшим меню и винной картой, напечатанной на бутылке. Такие ребрышки в Таллинне я ела только в одном заведении - Al’s cafe: сочные, мягкие, обильно политые соусом…

Свиные ребрышки прямо с гриля
Свиные ребрышки прямо с гриля Фото: Вера Копти.

Симпатичная общительная официантка не просто очень быстро и как-то особенно ловко нас обслужила. Она каким-то гипнотическим способом заставила нас, в принципе не пьющих пиво, заказать к ребрам местное нефильтрованное - и попала в точку! Вино к ребрам на гриле совсем бы не зашло, как сейчас модно говорить.

Вернувшись в Таллинн, я встретила знакомого, который тоже недавно ездил в Ригу. Этот гурман, которого трудно удивить, стал горячо рекламировать "ресторан с удивительным обслуживанием и отменным качеством блюд". Оказалось, что в таком восторге он был от... Domini Canes!

Кстати, все три ресторана, о которых я рассказала, относятся к одной ценовой группе: основные блюда стоят в них от 17 до 20 евро, что вполне приемлемо.

Про десерт и фуд-корт

Если же говорить о десерте - то поделюсь субъективным пристрастием: несмотря на то, что в течение как минимум тридцати лет я прихожу в старинную пекарню Rigensis в Старой Риге, основанную, как значится на вывеске, в 1870 году, я не съела там ни одного пирожного.

Штрудели с разными начинками, по-моему, лучше пирожных. На этот раз попробовали с капустой и вишней
Штрудели с разными начинками, по-моему, лучше пирожных. На этот раз попробовали с капустой и вишней Фото: Вера Копти.

Здесь всегда очереди, ведь ассортимент тут на любой вкус: торты, печенье, пирожные, булочки и пироги-штрудели - с капустой, картошкой, яблоками, грибами, вишней… Попробуй угадай, на какую начинку попадешь. Вот за этими пирогами из тончайшего теста мы сюда и приходим уже тридцать лет. Обычно берем два пополам. А кофе тут варят неизменно вкусный.

Появилась в Риге и новинка - только что открылся фуд-корт Burzma в торговом центре Galerija Centrs. Переводчик Google переводит с латышского burzma как "суета". Особой суеты мы не заметили: народу было немного, очередей не было вообще, да и мест свободных полно. Но заведение только что открылось.

Поднимаешься на четвертый этаж на лифте, и пожалуйста: европейская кухня, азиатская, грузинская, пицца-паста, текс-мекс. Атмосфера несколько иная, чем у нас в Viru keskus, здесь больше похоже на столовую, но, может быть, мы просто не успели проникнуться духом заведения.

Суеты в "Суете" пока нет. Мы выбрали бокс с грузинской кухней и не пожалели
Суеты в "Суете" пока нет. Мы выбрали бокс с грузинской кухней и не пожалели Фото: Вера Копти.

Зато взяли навынос по супу-харчо и одну порцию хинкали на двоих. В ней, кстати, не три штуки, как подают у нас, а целых пять. Харчо благоухало настоящими грузинскими специями, а в хинкали с бараниной был даже добавлен свежий тархун! Место для туриста - отличное. 

***

У каждого из нас своя Рига, а в своей Риге - свои заветные ресторанчики. Но если кому-то эти беглые заметки окажутся полезными, буду очень рада. 

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