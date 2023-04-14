Рижский немишлен: где туристу пообедать в столице Латвии

Сегодня не будет ни трех плюсов, ни трех минусов, ни блиц-интервью с поварами и/или собственниками заведений, о которых пойдет речь. Поэтому примите заметки обычного, хотя и искушенного, посетителя недорогих и демократичных ресторанов Старой Риги.

Допустим, вы приехали в Ригу на три-четыре дня отдохнуть от таллиннской рутины и, естественно, хотите где-то пообедать или поужинать. Завтрак вам обеспечит гостиница, а вот обед… В Риге ресторан на ресторане, и выбрать среди них бывает достаточно трудно. Поможем!

Для большинства эстоноземельцев главная едальня Риги - Lido. Заведения этой сети щедро рассыпаны по городу. Заодно (правда, совсем не кстати) сообщаю, что в Таллинне скоро прибавится еще одно Lido - в ТЦ Kristiine.

Так вот Lido я как раз и не рекомендую. Да, там достаточно съедобно, но голодный турист ест глазами и в результате платит за тарелку с картошкой и шашлыком с пивом, салатом и десертом поболе, чем в соседнем ресторане. Да еще и с подносом набегаешься!

Lido в Риге. Снимок летний, иллюстративный Фото: Google Foto

В радиусе нескольких сотен метров от торгового центра Galerija Centrs, который расположен совсем недалеко от автовокзала, находятся и Lido, и куча всяких ресторанов и ресторанчиков. Вот, например, Melnā Bite ("Черная пчела" в переводе), позиционирующий себя как ресторан фермерской кухни.

Ресторан при отеле