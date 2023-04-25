"У общительного программиста больше шансов": специалист по "облакам" о своей профессии

"Прошли те времена, когда программисты сидели сутками перед монитором и стучали по клавишам. В современных условиях труд программиста немного уходит в другую область, мы уже работаем как консультанты. Много чего уже сделано провайдерами программного обеспечения. Часто нужно просто знать, как поговорить с клиентом, понять проблему, проанализировать, сделать соответствующее решение в системе, протестировать, обновить соответствующую документацию и показать. Это работа современных программистов. Наши клиенты, как правило, очень редко просят, чтобы им писали многостраничные листинги с программным кодом абсолютно с нуля. Конечно, такая работа есть, но ее гораздо меньше. У прогрессивной компании или команды, как правило, уже есть наработки, образцы, примеры, на базе которых можно создать программный продукт быстрее и помочь клиенту реализовать бизнес-решения эффективнее. К тому же в условиях высокой конкуренции на рынке услуг и программных продуктов есть много решений, которые можно купить, интегрировать, кастомизировать (адаптировать) и запустить. Это увеличивает скорость выхода на рынок. В любом случае хорошие навыки общения для программиста - это весомая база.