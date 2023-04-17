"Брошу, если заработаю тяжелую болезнь": молодежь все чаще увлекается э-сигаретами

Согласно исследованию потребления табака и никотина, проведенному Институтом балтийских исследований, несмотря на запрет, ароматизаторы для электронных сигарет в Эстонии все еще продаются. Заказывать их в зарубежных интернет-магазинах запрещено, однако профилактическая работа в этом направлении еще не завершена. Государственная политика в отношении табака и никотина строго регулирует вопросы, связанные с табаком, но альтернативы оставляет без внимания, пишет Rus.Postimees.
Всего несколько десятилетий назад курение в помещении было нормальным явлением. Вечером при входе в бар на человека моментально обрушался клуб дыма, а к одежде прилипал интенсивный запах пепельницы. Тогда такое место можно было охарактеризовать как пленительно туманное, сейчас же скорее как отталкивающее.
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