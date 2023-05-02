Лицо "Латвийского времени" Юрий Кушпело о прошлом и настоящем

"Сегодня мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо всем вам", - так после 16 лет работы попрощалась с аудиторией диктор "Латвийского времени" Юлия Пилен. Много лет новостные выпуски Первого Балтийского канала (ПБК) были очень востребованными среди русскоязычных жителей Латвии.
Звезды эфира
Говоря о Первом Балтийском канале и его самой популярной программе "Латвийское время", нельзя не рассказать о лицах канала. Ведущие, без преувеличения, были частью семей многих латвийцев, так люди часто и регулярно видели их и слушали их голоса.
Золотым составом "Латвийского времени" можно назвать Юрия Кушпело, Наталью Васильеву, Юлию Пилен и Ольгу Пилиповец.
Среди всей команды выделялась фигура Юрия Кушпело. Он не раз уверенно лидировал в опросе зрителей о том, кто самый популярный ведущий программ ПБК.
Онлайн-журнал Klik вместе с легендарным диктором ПБК Юрием Кушпело вспомнил, как все начиналось и закончилось.
О поиске работы и востребованности
"Сейчас я безработный!" - отрезал ведущий на вопрос о том, чем он сегодня занимается.
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