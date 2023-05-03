Липину интересно ⟩ Большой разговор с Лианой Лангой о "кампании по дерусификации Латвии"

Лиана Ланга родилась 23 февраля 1960 года в Риге. Обучалась филологии в Латвийском университете, философии - в New School College и коммуникации - в школе бизнеса Turība.

Как поэт Ланга выпустила несколько сборников стихов. В 2002 и 2011 годах за свою поэзию она получала Премию года в области литературы.

В 2021 году была кандидатом на муниципальных выборах в Огрском крае от партии "Консервативные". Также была помощницей депутата 13-го Сейма Дагмары Бейтнере-Ле Галлы от той же партии.

Начиная с 24 февраля 2022 года активно пользуется соцсетями для осуждения России, напавшей на Украину.

7 мая 2022 года Ланга начала кампанию #AtkrieviskoLatviju, или #RunāLatviski! Цель кампании - убрать из общественной жизни Латвии русский язык.

По просьбе госпожи Ланги наш разговор записывался. Поэтому вы можете просмотреть его полную версию на латышском языке. Ну а ниже представлен перевод на русский язык, где оставлено все важное и интересное.

"Русификация ведет к оккупации и геноциду"