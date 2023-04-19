Эксклюзив Klik ⟩ Супруга Владимира Кара-Мурзы: "Умиротворение диктатора не работает никогда"

- Евгения, каково отпускать мужа и отца в страну, по сути, понимая, что он, скорее всего, сядет? Как найти в себе силы и убедить себя, что это необходимо и важно?

- Ну, я все-таки с Володей живу уже, по-моему, больше 20 лет. И я всегда знала, с кем я связала жизнь. Володя нисколько не изменился с тех пор, как мы начали встречаться. Я всегда знала, что он будет бороться и не даст себя запугать, потому что сильный духом человек, очень принципиальный. Он дома может быть таким папой, который балует детей, учит водить машину, жарит мясо на гриле, читает книги перед сном или валяется на диване вместе со всеми и смотрит кино. Я понимаю, что делю мужа со всем миром, поскольку его видение, оптимизм, вера, что наша страна заслуживает лучшего, очень заразны.

Кроме того, его деятельность на протяжении многих лет была очень эффективной. Когда в 2010 году только начиналась кампания по "закону Магнитского", все говорили, что он с ума сошел, что никто никогда не примет такой закон. Сейчас он существует в 36 странах.