Фото и видео ⟩ В Эстонии кабан увязался за машиной и добежал до самого дома водителя

В субботу днем, 15 апреля, в Пыльвамаа кабан, который увязался за машиной, прибежал во двор, выпил предоставленное ему ведро воды, пожевал печенье, немного побуянил и даже не думал уходить, пишет Rus.Postimees.
"Мы как раз пили кофе в теплице, когда мой сын вернулся из магазина в Вяймела, а за машиной прибежал большой кабан, - рассказала увидевшая в субботу днем в своем дворе кабана хозяйка хутора Пылис-Руузамяэ в деревне Йоозу Каари Вяхи. - Он был очень страшный - большой, с клыками. Я чуть сознание не потеряла".