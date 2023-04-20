ЭКСКЛЮЗИВ KLIK ⟩ Президент фонда "Свободная Россия": "Неправда, что россияне не протестуют"

Наталья Арно возглавляет фонд "Свободная Россия" - международную организацию, поддерживающую гражданское общество и демократическое развитие в России. После 24 февраля он стал одним из самых заметных участников антивоенного движения. За последний год фонд не только организовывал акции протеста против режима Владимира Путина и войны в Украине, но и помогал вооруженным силам и гражданам Украины.

Недавно интернет-журнал Klik встретился с Натальей, чтобы поговорить о протестах в России, эффективности санкций и решениях относительно войны в Украине.

- Почему жители России не протестует против того, что происходит в Украине?