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ЭКСКЛЮЗИВ KLIK ⟩ Президент фонда "Свободная Россия": "Неправда, что россияне не протестуют"
Президент фонда "Свободная Россия" Наталья Арно Фото: Jānis Škapars/TVNET
Artūrs Bikovs
, TVNET Ziņas žurnālists
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Весь мир говорит о том, что народ России несет ответственность за войну в Украине, потому что он недостаточно протестует против войны, развязанной Путиным. "Везде все время что-то происходит: листовки раздают, телевизионные кабели перерезают, железнодорожные пути повреждают, военкоматы поджигают", - опровергает это мнение активистка Наталья Арно, говоря о протестах в России. 

Наталья Арно возглавляет фонд "Свободная Россия" - международную организацию, поддерживающую гражданское общество и демократическое развитие в России. После 24 февраля он стал одним из самых заметных участников антивоенного движения. За последний год фонд не только организовывал акции протеста против режима Владимира Путина и войны в Украине, но и помогал вооруженным силам и гражданам Украины.

Недавно интернет-журнал Klik встретился с Натальей, чтобы поговорить о протестах в России, эффективности санкций и решениях относительно войны в Украине.

- Почему жители России не протестует против того, что происходит в Украине?

- Репрессии. Еще до полномасштабного вторжения за простой твит могли посадить на четыре года. Уже после приняли более репрессивные законы, и теперь за слово "война" могут дать до 15 лет. Кроме того, возможно, есть неверие, что протестами можно что-то изменить. Ведь еще в советское время долгие годы прививали синдром выученной беспомощности.

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