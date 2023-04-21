Убийство и надругательство над трупом: приговоренная к тюрьме эстонка до сих пор на свободе

Мать и сын Инге и Андрес Пуллат в суде не признали свою вину. Именно Андрес показал местонахождение тела полиции, но позже отрицал свою причастность к осквернению тела.

Инге Пуллат, которая в середине марта в Вируском уездном суде была приговорена к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы, до сих пор находится на свободе. Представитель суда обосновал это тем, что решение еще не вступило в силу, пишет Rus.Postimees.