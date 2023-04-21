Инге Пуллат, которая в середине марта в Вируском уездном суде была приговорена к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы, до сих пор находится на свободе. Представитель суда обосновал это тем, что решение еще не вступило в силу, пишет Rus.Postimees.
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Убийство и надругательство над трупом: приговоренная к тюрьме эстонка до сих пор на свободе
Инге Пуллат, находившаяся на свободе во время расследования и судебного процесса, и ее сын Андрес Пуллат, неоднократно помогавший ей прятать тело, обжаловали решение уездного суда и требуют, чтобы их признали невиновными. Приговоренный к семи годам тюрьмы Айво Волошин, задушивший жертву по наущению Инге Пуллат, не стал обжаловать решение уездного суда.
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