Таинственная смерть многообещающей художницы Татьяны Маслаковой-Веселовой на улице Сколас на Пасху

10 апреля около шести вечера жители дома по улице Сколас, 10, нашли во дворе молодую женщину без признаков жизни. Это была Татьяна Маслакова-Веселова - женщина, у которой в перспективе была растущая карьера художницы, выставки, мечта о своем творческом агентстве и долгая счастливая жизнь.

Что произошло с Таней, почему ее нашли в месте, с которым ее ничто не связывало? Может быть, кто-то привел ее туда силой?

Вопросов больше, чем ответов, однако ясно одно: обстоятельства смерти Маслаковой-Веселовой вызывают подозрения. Результаты судмедэкспертизы еще неизвестны, однако в соцсетях уже распространилась версия о самоубийстве. Не исключено, что женщина упала с высоты. Как именно Татьяна умерла - вечером после исчезновения или позже - пока неизвестно.

Анастасия, двоюродная сестра Татьяны, указывает на необычное обстоятельство, а именно попасть во двор дома можно только через подъезд, а не через арку, ведущую с улицы, как можно было подумать.

Таким образом, оказаться там случайно она не могла.