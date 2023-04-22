С созданного Русиньшем фейкового профиля убитой екабпилчанки писали унизительные посты интимного характера

Из неофициальных источников порталу TVNET стало известно, что подозреваемый в убийстве бывшей супруги в Екабпилсском крае и разыскиваемый Государственной полицией 53-летний Леон Русиньш, очень возможно, создал в соцсетях несколько профилей убитой женщины, в которых долгое время размещал грубую, унизительную ложную информацию якобы от имени женщины.
В фейковых Facebook-профилях размещены фотографии женщины. Написанное на протяжении нескольких месяцев указывает на то, что мужчина, который, скорее всего, создал поддельные профили, преследовал и терроризировал женщину на семь лет младше него, издеваясь и унижая ее. Насильник в фейковом профиле якобы от имени женщины описывал унизительные, отвратительные подробности интимной жизни. В поддельном профиле он также называл по имени и обзывал коллег убитой женщины по работе в Центре профилактики и контроля заболеваний.
Полиция была проинформирована о том, что по меньшей мере год Русиньш угрожал женщине. Телефонными звонками он терроризировал и ее коллег. В прошлое воскресенье свои угрозы убить женщину насильник реализовал. Он напал на нее на сельской дороге, по которой она шла вместе с ребенком и своей мамой, и зарезал. Это произошла на глазах у ее матери и ребенка детсадовского возраста. После убийства Русиньш скрылся на машине. Задержать его не удалось.
В поддельном профиле злоумышленник якобы от имени женщины, например, писал: "В свингер-клуб я приехала рано утром, ну, конечно, в рабочее время, только взяла с собой рабочий телефон на случай, если кто-то позвонит, чтобы думали, что я работаю, а не предаюсь радостям любви.
Члены клуба обещают помочь сберечь золотые слитки, купленные на награбленное и украденное". В свою очередь, в "описании о себе" упомянуто: "Нравится писюн, сменила на ходунки, так как сама такая. Люблю похищать детей, воровать деньги и вещи".
В комментариях с другого профиля, скорее всего, тот же человек называет женщину "удерживающей ребенка в заложниках", "грабительницей и воровкой".
Посты непрямым образом свидетельствуют, что автор - психически неуравновешен и у него есть маниакальные наклонности. Посты с поддельного профиля публиковались как минимум с октября 2022 года.
Государственная полиция призывает отозваться всех, у кого в распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении Леона Русиньша 1970 года рождения или любая другая ценная для следствия информация, позвонив по номеру телефона 110 или 67006736. В то же время полиция призывает быть осторожными, так как мужчина может быть непрогнозируемым и опасным, и ни в коем случае не пытаться задержать его собственными силами.
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