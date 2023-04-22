С созданного Русиньшем фейкового профиля убитой екабпилчанки писали унизительные посты интимного характера

В фейковых Facebook-профилях размещены фотографии женщины. Написанное на протяжении нескольких месяцев указывает на то, что мужчина, который, скорее всего, создал поддельные профили, преследовал и терроризировал женщину на семь лет младше него, издеваясь и унижая ее. Насильник в фейковом профиле якобы от имени женщины описывал унизительные, отвратительные подробности интимной жизни. В поддельном профиле он также называл по имени и обзывал коллег убитой женщины по работе в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Полиция была проинформирована о том, что по меньшей мере год Русиньш угрожал женщине. Телефонными звонками он терроризировал и ее коллег. В прошлое воскресенье свои угрозы убить женщину насильник реализовал. Он напал на нее на сельской дороге, по которой она шла вместе с ребенком и своей мамой, и зарезал. Это произошла на глазах у ее матери и ребенка детсадовского возраста. После убийства Русиньш скрылся на машине. Задержать его не удалось.

В поддельном профиле злоумышленник якобы от имени женщины, например, писал: "В свингер-клуб я приехала рано утром, ну, конечно, в рабочее время, только взяла с собой рабочий телефон на случай, если кто-то позвонит, чтобы думали, что я работаю, а не предаюсь радостям любви.