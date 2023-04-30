"Их много": латышка о беременных россиянках в больницах Аргентины

В ресторанах Буэнос-Айреса появились меню на русском языке, в роддома в сопровождении юристов и переводчиков прибыли российские роженицы, в городских парках, толкая детские коляски, прогуливаются россиянки, а городская ортодоксальная церковь вдруг наполнилась людьми.

Каждый день в аэропорты Буэнос-Айреса прибывают примерно 30 беременных российских женщин. После родов дети этих женщин автоматически становятся гражданами Аргентины, а родители получают гарантированное право на вид на жительство, после чего ускоренную дорогу к аргентинскому паспорту. Полученный паспорт позволит им путешествовать в 177 стран без виз. Это гораздо больше, чем можно сделать с российским паспортом.

Чтобы попасть в Аргентину, россиянам визы не нужны. Проделав 15 тысяч километров, женщины прибывают туда, находясь на последних месяцах беременности. И все это, несмотря на то, что Аргентина сейчас переживает экономический кризис и инфляцию размером почти 100%.