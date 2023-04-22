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Золотая жила: компания Tallink заработала на украинских беженцах десятки миллионов евро

Мерике Леэс rus.postimees.ee
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Размещение украинских военных беженцев на пароме оказалось для Tallink очень прибыльным бизнесом
Размещение украинских военных беженцев на пароме оказалось для Tallink очень прибыльным бизнесом Фото: Mihkel Maripuu

Компания Tallink на размещении украинских военных беженцев, приехавших в Эстонию, заработала десятки миллионов евро. По сравнению с размещением на суше размещение на пароме в расчете на одного беженца обходится государству в 13 раз дороже, пишет Rus.Postimees.

В конце марта Департамент социального страхования (SKA) выселил беженцев из домов Государственного оборонного инвестиционного центра (RKIK) на улицах Копли и Мяэпеалзе, которые использовались для размещения украинцев. Всего в течение 11 месяцев в этих домах жили 427 беженцев. В целом за их проживание за 11 месяцев SKA заплатил 334 509 евро. Стоимость последнего месяца, т. е. марта, пока неизвестна. В эту сумму входят коммунальные расходы, но к ней добавляется еще и налог с оборота. Таким образом, суточная стоимость размещения одного человека составляет три евро.

"Эта сумма небольшая в первую очередь потому, что когда RKIK давал нам дома в пользование на ограниченный срок, он не просил у нас арендную плату и не делал это для получения прибыли", - сказала руководитель миграционной службы отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

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