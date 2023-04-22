Компания Tallink на размещении украинских военных беженцев, приехавших в Эстонию, заработала десятки миллионов евро. По сравнению с размещением на суше размещение на пароме в расчете на одного беженца обходится государству в 13 раз дороже, пишет Rus.Postimees.
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Золотая жила: компания Tallink заработала на украинских беженцах десятки миллионов евро
В конце марта Департамент социального страхования (SKA) выселил беженцев из домов Государственного оборонного инвестиционного центра (RKIK) на улицах Копли и Мяэпеалзе, которые использовались для размещения украинцев. Всего в течение 11 месяцев в этих домах жили 427 беженцев. В целом за их проживание за 11 месяцев SKA заплатил 334 509 евро. Стоимость последнего месяца, т. е. марта, пока неизвестна. В эту сумму входят коммунальные расходы, но к ней добавляется еще и налог с оборота. Таким образом, суточная стоимость размещения одного человека составляет три евро.
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