Золотая жила: компания Tallink заработала на украинских беженцах десятки миллионов евро

В конце марта Департамент социального страхования (SKA) выселил беженцев из домов Государственного оборонного инвестиционного центра (RKIK) на улицах Копли и Мяэпеалзе, которые использовались для размещения украинцев. Всего в течение 11 месяцев в этих домах жили 427 беженцев. В целом за их проживание за 11 месяцев SKA заплатил 334 509 евро. Стоимость последнего месяца, т. е. марта, пока неизвестна. В эту сумму входят коммунальные расходы, но к ней добавляется еще и налог с оборота. Таким образом, суточная стоимость размещения одного человека составляет три евро.